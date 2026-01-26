MasterChef Celebrity: un domingo de competencia intensa con un pase al balcón, conocé quién zafó

La gala de este domingo que se vivió en El 9 Televida fue una noche decisiva: siete participantes que venían de flojas performances regresaron a las hornallas para disputar un solo lugar en el balcón. Conocé quién ganó el único beneficio en MasterChef Celebrity.

La competencia se intensificó este domingo 25 de enero con la emisión de la decimotercera gala de “Última Chance” de MasterChef Celebrity. Fue una noche decisiva la que se vivió en El 9 Televida: siete participantes que venían de flojas performances regresaron a las hornallas para disputar un solo lugar en el balcón, ese espacio codiciado que garantiza seguir en carrera sin sobresaltos.

Al ingresar a la cocina, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, el “Chino” Leunis, Rusherking, Esther Goris, Ian Lucas y Evangelina Anderson se encontraron con un escenario tan intrigante como revelador. En cada estación los aguardaban grandes cajones de madera, un clásico del programa para esconder el ingrediente central del desafío. Al levantarlos, la consigna quedó clara: una montaña de naranjas anticipaba que el cítrico sería el gran protagonista de la noche. Cada cocinero debía lucirse con una preparación —dulce o salada— donde ese sabor marcara el pulso del plato.

Tras una ronda exigente y devoluciones minuciosas del jurado, el veredicto final se definió en un duelo mano a mano entre Marixa Balli y el “Chino” Leunis, quienes lograron destacarse por encima del resto. Finalmente, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui coincidieron en premiar a Marixa, que se quedó con el delantal blanco y aseguró su lugar en el balcón, desde donde observará la próxima gala junto a Susana Roccasalvo, La Reini, Emilia Attias, Andy Chango, La Joaqui, el “Turco” Husaín y “Cachete” Sierra.

De cara a la eliminación de este lunes 26 de enero, la tensión recae sobre Miguel Ángel Rodríguez, Esther Goris, Evangelina Anderson, Ian Lucas —ausente durante la semana—, el “Chino” Leunis y Rusherking, a quienes se suma Maxi López, señalado por el peor plato en la prueba de beneficios. La cocina vuelve a encenderse y nadie quiere decir adiós.

No te pierdas la gala de este lunes en El 9 Televida para conocer el próximo eliminado.