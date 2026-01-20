MasterChef Celebrity tuvo su repechaje: quiénes volvieron a las cocinas y quiénes quedaron afuera

La tensión, las lágrimas y los festejos se apoderaron de la última gala de repechaje de MasterChef Celebrity, que se emite todas las noches por El 9 Televida. Tres figuras lograron regresar oficialmente a la competencia y el público ya tiene a sus nuevos favoritos.

Entre platos de alto nivel, definiciones ajustadas y momentos que se volvieron virales, el reality de cocina vivió una de sus noches más intensas. Rusherking, Esther Goris y Emilia Attias lograron recuperar su lugar y prometen dar pelea. Así se prepara MasterChef Celebrity de cara a la gran final en El 9 Televida.

La última semana de MasterChef Celebrity estuvo cargada de emociones fuertes. El repechaje, que reunió a varios de los eliminados históricos, definió quiénes tendrían una segunda oportunidad en las cocinas más famosas del país, en una gala que mantuvo en vilo a millones de espectadores de El 9 Televida.

La primera gran sorpresa fue el regreso de Rusherking, quien se convirtió en el primer ganador del repechaje tras destacarse con un postre que convenció al jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Su emoción fue total y prometió mostrar una faceta más íntima y comprometida dentro del certamen.

Pero la noche no terminó ahí. La definición entre Esther Goris y Julia Calvo fue uno de los momentos más emotivos: ambas presentaron platos de altísimo nivel y Betular los calificó como “dos platazos espectaculares”. Finalmente, Esther Goris fue quien obtuvo el delantal blanco y celebró de manera tan efusiva que terminó en el piso junto a su compañera, en un blooper que ya es viral.

Minutos después, llegó otra instancia de máxima tensión: el mano a mano entre Emilia Attias y Sofi Martínez. Tras una deliberación ajustada, Emilia Attias fue anunciada como la última clasificada, sellando así su regreso oficial a la competencia.

Quienes no lograron superar el repechaje fueron Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura, Ariel Puchetta y Evelyn Botto, que se despidieron entre aplausos y palabras de aliento.

Con estas incorporaciones, MasterChef Celebrity entra en una nueva etapa, prometiendo más competencia, emociones fuertes y momentos inolvidables, todas las noches por El 9 Televida, el ciclo más visto de la televisión.