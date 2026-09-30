MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y quiénes se llevaron delantal gris en la segunda gala de cocina

La cocina más famosa del país no da tregua. Tras el atrapante debut en la pantalla de El 9 Televida, la rueda de competencia completó la presentación en las hornallas de las 24 celebridades que integran esta quinta temporada de MasterChef Celebrity.

La primera semana de competencia de MasterChef Celebrity sigue al rojo vivo en la pantalla de El 9 Televida. En una noche cargada de dinamismo y complejidad técnica, el segundo grupo de 12 participantes debió enfrentar un insólito reto: derretir gigantescos bloques de hielo para rescatar sus ingredientes y cocinar a contrarreloj. Con la conducción de Wanda Nara y la mirada atenta de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, la mitad de los famosos logró asegurar su lugar en el balcón mientras que el resto quedó en zona de riesgo con el temido delantal gris.

En la emisión del martes, le tocó el turno de ponerse el delantal blanco a los 12 participantes restantes: Julieta Poggio, Diego Ramos, Hernán “Mala Fama” Coronel, “Pachu” Peña, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Marta Fort, Pablo Giralt, Rocío Robles y Grego Rosello.

El desafío helado y el estreno del mercado

Para esta gala, el jurado compuesto por Martitegui, Betular y la flamante incorporación Maru Botana presentó una consigna impredecible: los concursantes debieron utilizar tres ingredientes obligatorios que se encontraban atrapados dentro de un enorme bloque de hielo.

Tras lidiar con la fuerza bruta y la desesperación para extraerlos, las celebridades tuvieron tres minutos para estrenar el famoso mercado del certamen y elaborar sus platos individuales en un lapso de 60 minutos.

“Acá lo importante es la pasión y dar la vida en cada plato. Cocinar es dar amor”, había remarcado Maru Botana al abrir el certamen, una premisa que los participantes debieron aplicar para convencer a los jueces.

Los salvados: quiénes subieron al balcón con delantal blanco

Tras la exhaustiva degustación de las 12 preparaciones, el jurado evaluó técnica, sabor y presentación para otorgar los cotizados pasajes al balcón. Los seis famosos que lograron la aprobación y aseguraron su continuidad semanal con el delantal blanco fueron:

Sebastián “Seba” Presta

Karina Mazzocco

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Pablo Giralt

Hernán “Mala Fama” Coronel

En la cuerda floja: los sentenciados con delantal gris

Por contrapartida, la otra mitad del grupo no logró colmar las expectativas de las papilas del jurado y debió cambiar su vestimenta blanca por el delantal gris. De esta manera, Marta Fort, Grego Rosello, Lizy Tagliani, Diego Ramos, Rocío Robles y “Pachu” Peña quedaron complicados y deberán revalidar su lugar en la exigente gala de eliminación.

Este grupo de seis sentenciados se suma a los delantales grises de la primera jornada (Alejandro Lerner, Luck Ra, Campi, Fabián Migliore, Mike Amigorena y Morena Beltrán), configurando una nómina de alto voltaje para las instancias decisivas de la semana.

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