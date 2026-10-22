MasterChef Celebrity: los duelos de comida asiática desataron chicanas, cuchillos y acusaciones

La exigencia gastronómica cedió su lugar a la máxima rivalidad en MasterChef Celebrity. Con la gastronomía asiática y el equilibrio de sus cinco sabores como bandera, el jurado enfrentó a las celebridades en duelos mano a mano donde solo los ganadores lograban subir al balcón. La modalidad de eliminación directa encendió las chicanas, acusaciones de traición entre las estaciones y momentos de altísima tensión.

El equilibrio del dulce, salado, amargo, ácido y picante que caracteriza a la cocina oriental quedó opacado por el clima picante que se vivió en la noche de El 9 Televida. En la emisión de MasterChef Celebrity de este miércoles, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana presentaron un desafío categórico: elaborar un plato asiático a partir de una salsa específica.

La trampa de la jornada radicó en que cada preparación definió un duelo mano a mano directo. El vencedor de cada pareja aseguraba su pase a la noche de beneficios en el balcón, mientras que el perdedor quedaba condenado a la gala de última chance. Como ganadora de la medalla dorada de la semana anterior, la periodista Luciana Geuna contó con el beneficio de reconfigurar los cruces a su favor.

Los 5 duelos cara a cara de la noche

Las esferas secretas en cada estación determinaron las parejas y los insumos clave para cocinar:

Julieta Poggio vs. Mike Amigorena: Salsa de pescado.

Edith Hermida vs. Josefina “China” Ansa: Salsa agridulce.

Luciana Geuna vs Pablo Migliore: Salsa de ostras.

Elizabeth “La Negra” Vernaci vs. Lizy Tagliani: Salsa Lao Gan Ma.

Diego Ramos vs Marta Fort: Salsa unagi.

Cuchillos al aire, chicanas y acusaciones de “zorra”

Sabiendo que el destino de su rival estaba ligado a su propio éxito, las celebridades no dudaron en recurrir a estrategias al límite durante los 60 minutos de cocina.

En medio de la preparación, Lizy Tagliani se acercó a la mesa de trabajo de Elizabeth Vernaci con la clara intención de hacerle perder el tiempo. La locutora no dudó en frenarla de manera tajante blandiendo un cuchillo en el aire: “Salí de acá”, exclamó La Negra para ahuyentar a su contrincante.

Por su parte, el exfutbolista Pablo Migliore aprovechó la visita del chef invitado Tomás Xu para meterle presión a Luciana Geuna. Al recibir elogios por su mise en place, el deportista le gritó a viva voz a la periodista: “¿Escuchaste, Luciana?”

El cruce más explosivo de la velada lo protagonizaron la China Ansa y Edith Hermida. Lejos del plano gastronómico, Ansa apuntó directamente contra la panelista por su reciente acercamiento con Sebastián Presta: “Edith es capaz de hacer de todo por quedarse en el certamen. Es una zorra”, disparó la conductora sin filtro contra su rival de estación.

Viví los enfrentamientos más picantes, el veredicto del jurado y todo el resumen de la competencia en la próxima nota de elnueve.com, y en las noches sé parte del programa más visto de la televisión argentina en El 9 Televida.