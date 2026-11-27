Tras el desafío de los canelones inspirados en la receta de Virginia Lago, el jurado de MasterChef Celebrity —integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki— definió quiénes suben al balcón y quiénes quedan con delantal gris en la pantalla de El 9 Televida. Conocé cómo quedó el tablero en esta nota.

La de este jueves de MasterChef Celebrity —el reality que se emite por El 9 Televida— dejó un cierre con tensión máxima luego de que los participantes presentaran sus fuentes de canelones tras la clase de Virginia Lago. Una noche llena de dulzura y tensión se vivió en el programa de televisión más visto de la Argentina.

El fallo del jurado tras probar los canelones

Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki evaluaron el desempeño de Luck Ra, Martín “Campi” Campilongo, Pablo Migliore, Edith Hermida, Grego Rossello, Nazareno Casero, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Karina Mazzocco y Josefina “China” Ansa, según el avance y la calidad de lo que lograron llevar a la mesa.

En el primer grupo llamado al frente —integrado por Luck Ra, Campi y Pablo Migliore—, Maru Botana jugó con el suspenso amagando a entregarle el delantal gris al cantante, aunque finalmente lo envió al balcón; en cambio, Campi y Migliore recibieron el delantal gris y cayeron a la instancia de última chance.

Más tarde, Nazareno Casero, Grego Rossello y Edith Hermida también sumaron delantal gris, mientras que Josefina “China” Ansa, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Karina Mazzocco se destacaron con los mejores canelones de la noche y aseguraron su lugar arriba.

Cómo quedó la semana 9: beneficios vs. última chance

Con los resultados del duelo por equipos y el desafío de los canelones, así se repartieron los famosos para las próximas instancias de la novena semana en El 9 Televida:

Noche de beneficios: Hernán “Mala Fama” Coronel , Julieta Poggio , Mike Amigorena , Rocío Robles , Luck Ra , Josefina “China” Ansa , Elizabeth “La Negra” Vernaci y Karina Mazzocco .

Noche de última chance: Marta Fort, Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Pablo Giralt, Martín “Campi” Campilongo, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Grego Rossello y Edith Hermida.

Seguí todas las galas, las definiciones del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.