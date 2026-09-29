MasterChef Celebrity: la verdad tras la partida de Donato De Santis y el emotivo mensaje a Maru Botana

El inicio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida marcó el comienzo de un nuevo ciclo en el reality gastronómico más popular de la televisión. Uno de los grandes cambios fue el reemplazo de un jurado emblemático. Mirá las repercusiones.

El esperado regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de El 9 Televida se vio empañado por la ausencia de uno de los emblemáticos e icónicos jurados de las temporadas anteriores: el carismático chef italiano Donato De Santis. En su lugar ingresó Maru Botana, a quien el mismo renunciante le dedicó una emotiva carta pública para explicar los motivos personales de su salida y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Lejos de cualquier tipo de fricción o conflicto interno profesional, el cocinero italiano eligió sus redes sociales para publicar una foto retro junto a Maru de hace 25 años y dedicarle unas palabras repletas de afecto para bendecir su incorporación al programa.

“Saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente. Vas a encontrar un lugar que para mí fue mucho más que un programa. Me hace muy feliz y me da una enorme alegría que vos tomes la posta, amiga y colega”, escribió Donato en su cuenta de Instagram.

Los motivos de la partida de Donato de Santis

La decisión de ponerle fin a su ciclo en el certamen responde a una profunda reestructuración en la vida personal y laboral del cocinero. Meses atrás, De Santis tomó la determinación de radicarse fuera de la Argentina, impulsado por el deseo de descansar de las altas exigencias de las grabaciones diarias y volcar más tiempo a su familia.

A pesar de la distancia geográfica, el chef remarcó que mantiene intacto su vínculo con el equipo y con la conductora Wanda Nara: “Después de tantas temporadas juntos, son familia. Los voy a extrañar más de lo que ellos creen. A Wanda, su energía, sus ocurrencias y su manera única de conducir. Los voy a mirar desde la pantalla junto al resto de Argentina”

La emotiva respuesta de Maru Botana

Emocionada por el gesto de su colega y amigo desde los primeros años de su llegada al país, Maru Botana no tardó en responder la publicación para agradecer el respaldo en su debut como jurado:

“Mi querido Dona, me hiciste emocionar. Sos irremplazable y siempre estás ahí. Betu, Germán y Wanda no dejan de nombrarte. Te prometo que me voy a divertir y a hacer muchas travesuras en esta familia hermosa”, expresó la cocinera.

De esta manera, el estrado que completa la mesa examinadora junto a Betular y Martitegui renueva sus aires pero mantiene el espíritu de camaradería que caracteriza al programa.

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