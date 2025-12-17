MasterChef Celebrity is on fire: una sensual foto en microbikini, un comentario al posteo y todo el pueblo apoyando a Ian Lucas

La participante del reality de cocina de las noches de El 9 Televida, Evangelina Anderson compartió una imagen en su Instagram que su compañero comentó y desató una catarata de comentarios dándole ánimos para que se anime a “ir por la chica”.

Evangelina Anderson, la participante de MasterChef Celebrity, encendió las redes y reavivió los rumores de romance con Ian Lucas. Qué pasó: subió una foto en microbikini a su Instagram, Ian Lucas la comentó y, en cuestión de minutos, los seguidores empezaron a responderle a él para que “se la juegue”. El ida y vuelta reavivó los rumores y convirtió el posteo en tema central del chichoneo digital.

Desde hace semanas, el clima entre Ian Lucas y Evangelina Anderson dentro de MasterChef Celebrity viene dando que hablar. Aunque ambos se encargan de bajar el tono cada vez que les preguntan en público, la química al aire resulta difícil de disimular y las redes se transformaron en un termómetro implacable. Esta vez, el disparador fue una serie de imágenes que la modelo compartió luciendo una microbikini blanca, con estética boho y espíritu veraniego, que rápidamente acumuló cientos de “me gusta”.

Entre los comentarios, el de Ian Lucas no pasó desapercibido. “Qué linda…”, escribió el youtuber, un mensaje breve que bastó para que los usuarios se le fueran encima con pedidos directos, guiños cómplices y frases que reflejan lo que muchos esperan: que avance de una vez. La respuesta de Evangelina Anderson, con un “Ianiiii” acompañado de corazones, terminó de encender la expectativa y de alimentar la novela que se cocina, tanto dentro como fuera del reality.

La complicidad no se limita a Instagram. En cada emisión de MasterChef Celebrity en El 9 Televida, los cruces entre ambos generan comentarios y teorías. Hubo invitaciones al aire, risas compartidas y escenas que se viralizaron en cuestión de minutos, reforzando la idea de que algo más que camaradería se cuece a fuego lento. Incluso momentos de humor con Wanda Nara como conductora aportaron tensión y picardía, dejando a Ian Lucas en situaciones tan incómodas como divertidas.

Mientras tanto, el público sigue atento y comenta cada gesto. No es menor recordar que MasterChef Celebrity se emite en El 9 Televida, todas las noches al término de Amor a Cualquier Precio, un horario ideal para que la audiencia se quede, opine y alimente el chisme. Con Evangelina Anderson ya separada de Martín Demichelis, el escenario parece servido. Las redes hablan, el público chichonea y la gran pregunta sigue en el aire: ¿se animará Ian Lucas a dar el paso que todos esperan?