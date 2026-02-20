MasterChef Celebrity entregó las últimas medallas y un doble delantal negro cambió el juego de cara a la final

Con una decisión inédita del jurado y el fin de las medallas en esta temporada, la competencia entró en una etapa de tensión absoluta donde nadie tiene el lugar asegurado. Así fue la gala de este jueves en El 9 Televida; tensión total y absoluta.

La noche de MasterChef Celebrity, de este jueves en El 9 Televida, comenzó con un desafío de “cajas misteriosas” que puso a prueba la intuición de los mejores cocineros de la semana. Mientras que Marixa Balli, Emilia Attias, el “Turco” Husaín, Leandro “Chino” Leunis y Sofi “La Reini” Gonet decidieron arriesgarse por la incógnita de la caja de madera, solo Ian Lucas optó por la seguridad de la caja transparente que contenía pejerrey. El riesgo para la mayoría fue alto, ya que terminaron enfrentándose a la difícil tarea de preparar cannolis, un clásico de la pastelería que no perdonó errores técnicos.

El gran triunfador de la velada fue Ian Lucas, quien gracias a su plato de pescado se llevó la última medalla dorada de la temporada. Por su parte, Emilia Attias logró destacarse con sus cannolis y se quedó con la medalla plateada. Ambos subieron al balcón acompañados por Marixa Balli y el “Turco” Husaín, quienes también lograron convencer a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Sin embargo, la alegría se vio opacada por el anuncio de Donato, quien confirmó que ya no se entregarán más beneficios de este tipo debido a la cercanía de la gran final.

La tensión alcanzó su punto máximo en el mano a mano final entre el “Chino” Leunis y “La Reini”. Ante la baja calidad de ambos platos, el jurado se encontró con un dilema que no pudo resolver con una sola sanción. En un movimiento inesperado, decidieron que ambos participantes recibieran el delantal negro. Esta decisión deja al conductor y a la influencer directamente en la gala de eliminación del domingo, sin escalas previas, sumándose a un grupo de riesgo donde también aparecen nombres como La Joaqui y Andy Chango, quienes nunca pudieron obtener una medalla en este ciclo.

Con el cierre de la etapa de beneficios, los números favorecen a Agustín “Cachete” Sierra, quien se retira como el máximo ganador de medallas, seguido de cerca por Evangelina Anderson. A partir de ahora, cada error en las cocinas de El 9 Televida se pagará con la salida definitiva. La presión por entrar en la recta final es total y la audiencia mendocina se prepara para una gala de domingo que promete ser una de las más difíciles para los famosos que aún quedan en carrera.