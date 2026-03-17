MasterChef Celebrity entra en su recta final: quiénes son los cuatro semifinalistas que buscan la gloria

Entre nervios, emoción y un plato de alta cocina, los participantes se juegan su lugar en la definición del certamen que se emite por El 9 Televida.

La cuenta regresiva ya comenzó y MasterChef Celebrity atraviesa su etapa más intensa tras la salida de Emilia Attias, una de las concursantes más fuertes de la temporada. Con su despedida, el reality de cocina de El 9 Televida entró en una semifinal cargada de presión, donde solo cuatro participantes continúan en carrera por el premio mayor y el ansiado trofeo.

Con una eliminación que sorprendió a todos, la competencia se volvió más exigente y dejó a cuatro figuras frente a un desafío decisivo que marcará el camino hacia la gran final.

Los nombres que siguen en competencia son Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín y Maxi López, quienes deberán demostrar no solo creatividad, sino también técnica y precisión para asegurarse un lugar en la final. La conducción de Wanda Nara acompaña este tramo decisivo, que combina emoción, tensión y momentos límite.

Al inicio de la semana, la conductora anticipó el tono de lo que se vendría: “Hoy se vivirá una noche tremenda de mucha emoción, nervios y, por qué no, lágrimas”. Y no exageró. El jurado, integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, elevó la exigencia con un desafío digno de cocina profesional.

El reto consiste en preparar un rack de cordero con costra de hierbas y almendras, acompañado de un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Todo en apenas 60 minutos, bajo la presión constante del reloj y la mirada crítica del jurado.

Mientras Maxi López y El Turco Husaín apelan a su disciplina, La Reini e Ian Lucas buscan destacarse con propuestas innovadoras. Este martes se definirá quiénes avanzan a la gran final y quiénes quedarán a un paso de la consagración.

La competencia está más reñida que nunca y promete un cierre inolvidable en El 9 Televida