MasterChef Celebrity: enterate acá quién reemplazará a Maxi López

El exfutbolista se ausentará de MasterChef Celebrity para acompañar a su esposa en el nacimiento de su quinto hijo. Conocé quién lo reemplaza.

Los rumores sobre quién podía llegar a reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity empezaron a circular desde hace varios días. Incluso se llegó a sugerir en los programas de televisión de Buenos Aires que el convocado era otro ex de la conductora del reality de las noches de El 9 Televida. Pero este martes se confirmó el nombre que lo reemplazará por un mes al exfutbolista. Mirá de quién se trata.

El exfutbolista debe ausentarse del programa para viajar a Suiza antes del nacimiento de su hijo, Lando, y estar al lado de su mujer, Daniela Christiansson, cuyo parto está programado para finales de diciembre.

De hecho, la información oficial salió a la luz este lunes a la tarde cuando Maxi López tuvo un mano a mano con Yanina Latorre y sorprendió al revelar quién ocupará su lugar en el programa de cocina más visto de la televisión argentina.

“¿Querés que contemos por qué estás acá?”, le preguntó la conductora al exfutbolista. “Tenemos un secreto. ¿Lo contás vos o lo cuento yo?”, dijo Yanina.

“Para mí lo tenía que contar vos”, respondió Maxi, dejando que la periodista diera la primicia. “¿Quién fue el de la decisión: Wanda, vos o el canal?”, insistió Latorre. López explicó: “A mí me pusieron el nombre y dije…”, acompañando la frase con un gesto afirmativo.