MasterChef Celebrity, el repechaje ¿qué dijo Rusherking ante la pregunta de Wanda Nara sobre la China Suárez?

En medio de su llegada a la televisión y su presente artístico, el cantante urbano quedó en el centro de uno de los enfrentamientos más resonantes del programa.

El desembarco de Rusherking en MasterChef Celebrity sacudió el certamen de las noches de El 9 Televida desde el primer minuto. El artista urbano llegó como reemplazo de Jorge “La Roña” Castro en el repechaje y, lejos de pasar inadvertido, protagonizó un tenso cruce con Wanda Nara que se convirtió en uno de los momentos más explosivos de la gala de este martes.

Desde que asumió la conducción del ciclo, Wanda suele llevar el programa a terrenos personales, y esta vez no fue la excepción. En el adelanto del programa se pudo ver el instante en el que la conductora se acercó a la estación de Rusherking y, sin rodeos, lanzó una pregunta que remite directamente al WandaGate. “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”, disparó Wanda Nara, en referencia a la China Suárez y Mauro Icardi, dejando al músico visiblemente incómodo. Rusherking optó por no responder de inmediato y solo sonrió mientras continuaba cocinando. Ante el silencio, Evelyn Botto —participante del repechaje— intervino para descomprimir la situación: “No, Wanda, no es el momento”. Más adelante, ya en una instancia de entrevista personal, el cantante decidió aclarar su postura y marcar distancia del conflicto mediático. “La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí”, expresó con calma. Lejos de retroceder, Wanda redobló la apuesta y sorprendió con una propuesta inesperada: “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. Entre risas, Rusherking se sumó al juego y respondió: “Te acompaño si querés, te segundeo”.