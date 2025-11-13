MasterChef Celebrity despidió a su cuarto participante y en las redes hubo festejo

Este miércoles 12 de noviembre MasterChef Celebrity eliminó a un nuevo participante, y se ve que no era de los más queridos porque en las redes se celebró. Mirá quién dejó el reality de cocina de El 9 Televida.

El reality de cocina de las noches de El 9 Televida, MasterChef Celebrity, vivió una nueva gala de eliminación. Y por el pulso que mostraron las redes sociales, el participante que quedó eliminado no era de los más queridos por la gente, ya que apenas se supo el nombre de quien abandonaba el programa, las redes estallaron con memes de festejo.

Luis Ventura se convirtió en el cuarto eliminado de la 4.ª temporada de MasterChef Celebrity al fracasar con su réplica de la trucha confitada en aceite con curry verde y jengibre que hace el chef Tomás Treschanski en su restaurante.

Los peores platos de la cuarta gala de eliminación fueron los del periodista, Julia Calvo y Andy Chango, pero el jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui resolvió que el presidente de APTRA sea quien abandone la competencia de cocina.

Martitegui ya había visto que Ventura había cortado pésimamente el pescado y de manera muy distinta a la que había indicado el chef, además de la falta de procesadora a su curry, y las sospechas de que su plato iba para atrás se confirmaron al momento de la degustación.

“No la pasé bien porque tuve que manejarme con elementos que no utilizo. Uno de ustedes me rescató”, admitió Ventura ante el jurado, haciendo obvia alusión a Germán.

Cuando el momento de anunciar quién se iba llegó, Betular comunicó que le tocaba abandonar el programa a Ventura y este alzó sus brazos para saludar a todos sus compañeros mientras que era aplaudido.

Su salida fue una de las más comentadas y las redes se llenaron de mensajes contra el periodista. “Se salvó Andy Chango y por fin eliminaron a Luis Ventura, buenas noches”, “Se fue Ventura y se festeja en el Obelisco”, “Por fin se fue Ventura y no tenemos que seguir soportándolo”, escribieron quienes estuvieron de acuerdo con la eliminación. Otros, en cambio, se mostraron “devastados” ya que para algunos la final de MasterChef sería entre Ventura y Andy Chango.

No te pierdas qué sucederá este jueves, en El 9 Televida, al término de Amor a Cualquier Precio.