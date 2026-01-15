MasterChef Celebrity dejó a dos participantes fuera del repechaje, mirá de quiénes se trata

El reality de cocina de las noches de El 9 Televida comenzó a transitar el Repechaje este lunes, y ya este miércoles se conocieron las primeras bajas de esta segunda chance. Mirá.

MasterChef Celebrity está transitando la etapa del repechaje. Con la idea de que los eliminados y algunas figuras nuevas más puedan sumarse a las galas que restan del reality de cocina de las noches de El 9 Televida, se abrió esta segunda oportunidad, que en la gala de este miércoles despidió de manera definitiva a dos de los concursantes. Mirá a quiénes dejó afuera, definitivamente, el jurado.

El reto estuvo lejos de ser convencional. En solo una hora, los famosos tuvieron que recrear un plato casi a tientas: únicamente Ariel Puchetta conocía la receta completa, mientras que el resto trabajó con datos fragmentados. Esa diferencia de información resultó clave y terminó marcando el desenlace de la prueba.

El cantante de Ráfaga logró destacarse por sobre sus compañeros y aseguró su lugar en el balcón, convirtiéndose en el único salvado de la noche. También hubo elogios para Rusherking, aunque la consigna establecía que solo uno podía quedar fuera de peligro en esta instancia del repechaje.

A medida que avanzaban las devoluciones del jurado, Julia Calvo, Esther Goris y Evelyn Botto pudieron relajarse al confirmar que seguían en competencia. La tensión, sin embargo, se trasladó al cierre de la gala, cuando Walas, Esteban Mirol y Luis Ventura quedaron en la cuerda floja.

El clima se volvió aún más tenso cuando Donato de Santis tomó la palabra para anunciar una decisión inesperada. Contra lo habitual, no hubo un solo eliminado. La definición fue doble y marcó el final del camino para Esteban Mirol y Luis Ventura, que abandonaron las cocinas del programa.

