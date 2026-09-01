MasterChef Celebrity 2026: se confirmó quién reemplazará a Donato de Santis en el jurado del reality de cocina de El 9 Televida

La reconocida pastelera confirmó que ocupará un lugar estelar en el estrado del certamen de cocina más famoso del país de cara a la temporada 2026. Además de evaluar a los famosos tras la baja de Donato de Santis, formará parte del regreso de la versión infantil en la pantalla de El 9 Televida.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 no deja de sorprender. A la reciente nómina de participantes confirmados, se suma una importante reestructuración en el jurado que evaluará los platos en la pantalla de El 9 Televida.

Tras varias semanas de especulaciones, la propia Maru Botana rompió el silencio y confirmó que se sumará como jurado titular de la competencia, ocupando el lugar de Donato de Santis, quien decidió dar un paso al costado en esta entrega.

El regreso a las grandes ligas de la cocina

La célebre cocinera repasó sus próximos desafíos profesionales y detalló cómo será su desembarco en la franquicia culinaria de la señal: “Voy a ser jurado definitiva en la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026”, reveló la chef, dejando en claro que dejará atrás el rol de invitada especial que sostuvo en ediciones anteriores para asumir un papel protagónico en el estrado.

De esta manera, la pastelera volverá a un formato masivo tras su paso por la edición Bake Off Famosos, donde aportó su impronta técnica y frescura. En esta oportunidad, tendrá la misión de evaluar a las figuras del certamen, mientras la producción define si Germán Martitegui y Damián Betular completarán el histórico trío evaluador o si se sumarán nuevas caras al estrado.

Doble apuesta: también estará en MasterChef Junior

El compromiso de la cocinera con la pantalla no se limitará al formato de famosos. Botana anunció que también formará parte del cuerpo evaluador de MasterChef Junior, la propuesta que ya abrió su convocatoria para convocar a niños y niñas apasionados por la gastronomía.

Mientras continúa al frente de su espacio de cocina en plataformas digitales, Maru Botana se prepara para desembarcar en el último trimestre del año en la pantalla de El 9 Televida con el regreso de la competencia gastronómica más vista del país.