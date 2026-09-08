MasterChef Celebrity 2026 confirmó 4 nuevos participantes y la lista de convocados casi se completa: conocé quiénes se sumaron

La producción del certamen culinario más esperado de la televisión argentina sumó cuatro nuevos nombres de peso al elenco. Con la incorporación de Diego Ramos, Luciana Geuna, Paula Trapani y Hernán Coronel, la lista de famosos confirmados para competir en la pantalla de El 9 Televida ascendió a 23 participantes.

A pocos días de encender sus tradicionales hornallas, MasterChef Celebrity 2026 aceleró las definiciones para terminar de armar el elenco de su nueva temporada. Tras oficializarse semanas atrás los primeros grupos de concursantes, Telefe confirmó este lunes la incorporación de cuatro personalidades del espectáculo, el periodismo y la música tropical, elevando la nómina a 23 participantes confirmados.

La esperada producción comenzará a rodar de inmediato tras la conclusión de Gran Hermano: Generación Dorada, renovando la grilla nocturna con un grupo diverso que reunirá a más de una veintena de celebridades.

Periodismo, ficción y cumbia villera: los nuevos confirmados

Las últimas cuatro adiciones aportan perfiles variados para la cocina:

Diego Ramos: el reconocido actor y conductor de sólida trayectoria en teatro y televisión.

Luciana Geuna: la destacada periodista gráfica y televisiva, quien pondrá a prueba su faceta culinaria.

Paula Trapani: conductora y periodista de extensa labor en los medios de comunicación.

Hernán Coronel: el histórico líder y vocalista de la banda de cumbia Mala Fama.

Una nómina multitudinaria rumbo al debut

Las cuatro incorporaciones se acoplan a un listado que incluye nombres previamente anunciados como Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Edith Hermida.

Al superar la barrera de los 20 convocados, el certamen queda a un paso de cerrar la plantilla definitiva prevista para la edición 2026, que promete combinar alta gastronomía, exigencia ante el jurado y entretenimiento.

¿Esperás con ansias la nueva temporada del programa de cocina de las noches de El 9 Televida?