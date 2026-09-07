MasterChef Celebrity 2026 cerró filas y estos son sus 16 participantes

La cocina más famosa de la televisión argentina ajusta los últimos detalles para su regreso. Tras la inminente final de Gran Hermano: Generación Dorada, la producción confirmó ocho nuevas figuras del espectáculo, el deporte y el humor que pondrán a prueba sus dotes culinarias. Conocé la nómina completa que se verá en la pantalla de El 9 Televida.

Las hornallas más populares de la pantalla chica se alistan para volver a encenderse en El 9 Televida. De cara al estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026, la producción de Telefe aceleró los preparativos y reveló ocho nuevas incorporaciones de renombre, alcanzando un total de 16 concursantes confirmados para la competencia gastronómica.

El inicio de las grabaciones está previsto para los próximos días, una vez concluidas las instancias decisivas de Gran Hermano. Con una lista plural que cruza la actuación, el periodismo deportivo, la comedia y la escena mediática, el certamen promete una dinámica atrapante.

Las ocho nuevas figuras que se calzan el delantal

El nuevo grupo de confirmados reúne perfiles con trayectoria en el teatro, los medios y el deporte:

Julieta Nair Calvo: la actriz, de destacado presente en la obra Annie , sellará su regreso a la televisión.

Marta Fort: la hija de Ricardo Fort, continúa afirmando su carrera en los medios de comunicación.

Pachu Peña: el histórico humorista aportará su sello característico de comedia al programa.

Nazareno Casero: actor y comediante de extensa labor en cine y televisión.

Sebastián Presta: reconocido actor cómico de cine, teatro y plataformas.

Pablo Migliore: el exarquero de Boca, Racing y San Lorenzo sumará su impronta deportiva tras su paso por el boxeo y la dirección técnica.

Rocío Robles: actriz, panelista y periodista deportiva de ESPN.

Morena Beltrán: una de las caras periodísticas más reconocidas de la señal deportiva de ESPN.

Un elenco repleto de estrellas

Estos ocho nombres se agregan a la nómina inicial dada a conocer previamente, integrada por Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Karina Mazzocco y Edith Hermida.

De esta forma, la producción completó la primera etapa del armado del certamen. Considerando que la edición 2025 contó con 24 competidores en total, no se descarta que en las próximas jornadas se oficialicen nuevos participantes antes de que comience el rodaje.

La información que llegó a la redacción de elnueve.com indica que en octubre el programa ya se podrá disfrutar en la pantalla mendocina.