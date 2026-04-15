Masacre en Turquía: cuatro muertos en el segundo tiroteo escolar en menos de 48 horas

El horror se apoderó nuevamente de las instituciones educativas en Turquía. Este miércoles 15 de abril, una escuela secundaria en la provincia de Kahramanmaraş fue escenario de un brutal ataque que terminó con cuatro personas fallecidas y al menos 20 heridos, marcando una escalada de violencia inédita en el país.

La tragedia en la escuela Ayser Çalik, en la provincia de Kahramanmaras, cobra dimensiones aún más dramáticas a medida que se conocen los detalles del ataque. Este miércoles, lo que debía ser una jornada escolar normal se convirtió en una masacre cuando un adolescente de entre 14 y 16 años desató el segundo tiroteo masivo en el país en menos de 48 horas.

Un arsenal en la mochila: el hijo de un policía

Según confirmó el gobernador Mükremin Uyar, el atacante utilizó armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de la Policía. El joven no solo ingresó al establecimiento con armas de fuego ocultas en su mochila, sino que llevaba consigo siete cargadores llenos, lo que indica que la tragedia pudo haber sido mucho mayor si no hubiera sido neutralizado.

Testigos relataron que el agresor entró en dos aulas de quinto curso y abrió fuego al azar y de forma continua, cambiando los cargadores mientras disparaba contra niños de entre 10 y 11 años. El saldo es de cuatro muertos: un profesor y tres alumnos, mientras que cuatro de los veinte heridos permanecen en estado crítico.

Muerte y misterio sobre el atacante

Aunque inicialmente se informó su detención, las autoridades confirmaron que el agresor murió en el lugar. Los investigadores aún intentan determinar si se suicidó al verse cercado por la policía o si se disparó accidentalmente al manipular una de las cinco armas que portaba.

Desde la institución señalaron que el alumno ya había manifestado “problemas psicológicos” previamente, un dato que ahora pone la lupa sobre los controles de salud mental y el acceso a armas dentro de las familias de las fuerzas de seguridad.

Un país bajo asedio: negligencia y advertencias ignoradas

Este ataque ocurre a solo 200 kilómetros de Sanliurfa, donde el martes otro joven hirió a 16 personas. Sobre ese primer hecho, el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió castigos severos: “Quienes sean negligentes rendirán cuentas”.

Se supo que el atacante del martes había publicado amenazas en redes sociales que fueron denunciadas por el colegio, pero la policía no intervino a tiempo. Esta cadena de errores ha generado un clima de máxima tensión en el patio de las escuelas, donde hoy cientos de padres se agolparon entre gritos y llanto buscando desesperadamente a sus hijos.