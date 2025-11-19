Más que alta, altísima traición es lo que recibe Yildiz en Pasión Prohibida

Ender no abandona sus artimañas y lo que está por hacer lo deja más claro que nunca. Una vez más, la que pagará las consecuencias será Yildiz. Mirá todo lo que se viene en Pasión Prohibida, por El 9 Televida.

A Ender la conocimos en su rol de codiciosa y a Yildiz también, pero con el correr de las miles de aventuras y circunstancias que atravesaron uno hubiese pensado que iban a cambiar algo. Pero como dice el dicho, “el gato pierde el pelo pero no las mañas” y Ender es un claro ejemplo de ello. Mirá lo que gestionará en Pasión Prohibida haciendo que alguien más se sume a su malvado plan de traición a Yildiz.

Ender estaba convencida de que iba a casarse con Engin, pero lo que no esperaba para nada era que el hermano de Handan pusiera los ojos en otra. Yildiz lo impactó desde el primer minuto y desde entonces no mira a nadie más.

Engin fue sincero y le contó a Ender lo que siente por Yildiz, aclarándole que entre ellos no pasa nada. Pero igual, la hermana de Caner se sintió retraicionada por su amiga, sobre todo después de que Hilal le advirtiera que Yildiz estaba detrás del hermano de Handan. Y ahora las piezas encajan a la perfección.

Después de ser rechazada por Engin, Ender llama a Doğan y le dice que tiene que hablar con él. Horas después, el empresario acude a cenar a un restaurante con Yildiz para firmar, aparentemente, la paz.

La joven Yilmaz vuelve a sentirse a gusto al lado de su exmarido, quien le dice que ya la ha perdonado por haberlo metido en prisión. De repente, Doğan saca un anillo de pedida y Yildiz está convencida de que es para ella… pero nop…

Ender aparece en el restaurante y se pone al lado de Doğan. El empresario le coloca el anillo dejándole claro a Yildiz que se va a casar con la hermana de Caner.

Para conocer la reacción de Yildiz y cómo sigue todo este intríngulis no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.