Más bizarro no venía: la prima de Tamara Paganini entró al “Congelados”, la besó en la boca y le regaló un buzo transpirado

Soledad ingresó a la casa para contener a la participante, pero su llamativa actitud desató una ola de memes en las redes. Al ritmo de “Amor narcótico”, le refregó una prenda con “olor a chivo” de su pareja para convencerla de que no abandone el reality.

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada no solo dejó configurada la picante “placa planta” de cara a la eliminación del lunes, sino que también regaló uno de los momentos más bizarros, confusos y virales en lo que va del año. Tamara Paganini fue la protagonista de un nuevo “Congelados” que comenzó con lágrimas de pura nostalgia y terminó convirtiéndose en tendencia absoluta en las redes sociales debido a las insólitas demostraciones de afecto de su prima, Soledad.

Apenas la voz de Big Brother ordenó la inmovilidad de los jugadores, los parlantes de la casa comenzaron a emitir “Amor narcótico”, el emblemático tema musical de Chichi Peralta que marcó a fuego el paso de Tamara por la histórica primera edición del reality en el año 2001. Al borde del llanto, la participante vio cruzar la puerta giratoria a Soledad, quien entró decidida a sacarla del pozo anímico que arrastraba desde la semana pasada, aunque eligió métodos que dejaron boquiabiertos a los televidentes de El 9 Televida.

Besos en los labios y una remera “con chivo de días”

Apenas acortó la distancia con la participante, Soledad lanzó una frase que anticipaba lo que venía: “Te voy a dar algo que te mandan todos”. Acto seguido, la besó en la boca y la abrazó con fuerza mientras Tamara intentaba contener la respiración y las lágrimas para no ser sancionada por la producción.

Sin embargo, el pico de excentricidad de la noche llegó cuando la visitante sacó el “regalo” especial que le había enviado la pareja de la jugadora. “A lo que yo vine… Vos pediste oler un sobaco. Tu novio te ama, no quiere que salgas”, exclamó Soledad sin filtros, antes de refregarle por la cara un buzo transpirado de su novio. “Tiene un chivo de días que es tremendo”, acotó con total naturalidad ante la mirada atónita del resto de los participantes que permanecían congelados en sus posiciones.

El reclamo para que juegue y la reacción en redes

A pesar de lo grotesco de la escena, el mensaje de Soledad tuvo una fuerte carga de contención familiar para frenar los deseos de Paganini de abandonar la competencia por propia voluntad: “Estamos orgullosos de vos, estamos felices de verte acá. No tenés que irte, activá y jugá. Jodé, jodé como la India”, le reclamó con firmeza, asegurándole que afuera toda la familia y sus mascotas están en perfectas condiciones.

Una vez que Soledad se retiró por la puerta grande, la casa estalló en aplausos y Tamara, visiblemente conmovida, explicó el vínculo que las une: “Es mi prima pero es como mi hermana”. Según reportó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el clip del reencuentro se transformó de inmediato en el fenómeno viral del jueves, despertando una catarata de comentarios, teorías y risas por parte de los usuarios en internet, quienes no daban crédito a la secuencia del beso y la prenda usada. Todos los detalles de las repercusiones de esta bizarra visita los podés seguir en vivo en Mendoza por la pantalla de El 9 Televida.