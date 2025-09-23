Más avaro que Tarık no venía : De poco le servirá todo el dinero ante lo que va a pasar en La Traición

Tarık no puede creer que Öykü haya desaparecido por culpa de las mentiras y conspiraciones de Yeşim. Al revelarse su riqueza, espera que todos a su alrededor actúen. ¿Pero será demasiado tarde cuando se dé cuenta de que su hija está realmente en peligro? Mirá lo que va a pasar en La Traición

Güzide descubrió que Tarık no sólo le fue infiel y la engañó durante años con otra familia paralela, sino que además se hizo millonario y nunca se lo contó. Pero ahora la mujer ya lo sabe y no se va a quedar de brazos cruzados. Mientras esto sale a la luz, además, ahora, el abogado se dará cuenta de que a lo largo de la vida ha juntado a varios enemigos, y que la vida se cobra todo. Y en su caso se lo hará saber con su hija más pequeña. Mirá lo que se viene a La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

A pesar del rechazo de su madre, Oylum no está sola. Su familia, Selin y, especialmente, Tolga, le brindan apoyo material y emocional. Sin querer convertirse en una carga para quienes lo rodean, Oylum decide dar un paso hacia un nuevo comienzo en su vida. Mientras tanto, permanece ajeno a los planes del nuevo hombre en su vida.

Ozan le cuenta a Oltan las irregularidades que ha descubierto en la obra. Sabe que esto lo convertirá en un enemigo público en el trabajo, pero la situación se agrava hasta un punto que ni siquiera él podría haber previsto.

Aunque Güzide afirma haber borrado por completo a Oylum, su profundo anhelo y tristeza por su hija crecen cada día. Pero, pase lo que pase, se niega a ceder ante Oylum y Tarık.