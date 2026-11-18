Luego de que Marta Fort confirmara este miércoles en sus redes sociales el fin de su noviazgo con el uruguayo Juan Manuel Ramírez —acompañando el anuncio con una picante indirecta—, el joven decidió romper el silencio y contar su propia versión de los hechos.

El breve pero intenso romance entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez llegó a su fin de manera abrupta y en medio de declaraciones cruzadas. Tras haber blanqueado el vínculo hace pocos meses —con viajes incluidos a lugares como Mendoza y menciones al aire en MasterChef Celebrity—, la hija de Ricardo Fort recurrió a sus historias de Instagram para comunicar la ruptura con una frase lapidaria: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

La palabra de Juan Manuel Ramírez: “Me acabo de enterar por la historia”

Ante el revuelo generado por la publicación, la panelista Pochi de Gossipeame se comunicó directamente con Ramírez, quien reside y trabaja en Uruguay, y leyó al aire su descargo. Lejos de quedarse callado, el joven aseguró que lo sorprendió el tono utilizado por la influencer: “Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso”, expresó en primera instancia.

En su relato, el uruguayo sostuvo que la decisión de ponerle punto final al noviazgo partió de él y respondió a cuestiones de convivencia y trato diario, no a celos por la exposición mediática: “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, explicó.

“Siempre escapé de las cámaras”: su defensa y el agradecimiento a la familia Fort

Molesto por el rótulo de “inseguro”, Ramírez marcó distancia del ambiente artístico y defendió su postura durante los meses que duró la relación: “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, remarcó con firmeza.

De todos modos, evitó profundizar en críticas hacia la joven por respeto a su entorno más cercano: “La familia me trató muy bien siempre y merece que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”. Sin embargo, dejó una reflexión final sobre la actitud de su ex tras el posteo en redes: “Con esa historia está claro quién está bien y quién está mal”. Por su parte, César Carozza, abogado de los hermanos Fort, confirmó que la ruptura ya había sido conversada previamente entre ambos, cerrando así un romance que había nacido tras un divertido casting en el canal de streaming Blender.