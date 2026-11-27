Mientras continúa su paso por MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida, Marta Fort confirmó que ya tiene nuevo proyecto en televisión. En esta nota de elnueve.com te contamos todos los detalles.

Marta Fort continuará ligada a los grandes formatos de entretenimiento en 2027. Mientras compite en MasterChef Celebrity —el reality que se emite por El 9 Televida—, la hija de Ricardo Fort confirmó que aceptó una nueva propuesta para sumarse- Enterate de qué se trata en esta nota.

Se trata de la nueva apuesta Bailando con las Estrellas, la adaptación local del ciclo internacional Dancing with the Stars que estará encabezada por Santiago del Moro.

Cómo se confirmó la convocatoria de Marta Fort

La noticia tomó impulso luego de que Fefe Bongiorno revelara el dato al aire en LAM, tras las declaraciones de la propia influencer en el canal de streaming Blender: “Tenemos una confirmada más para Bailando argentino. Lo acaba de contar ella, lo acaba de decir ella en Blender”. Además, detalló el motivo que entusiasma a la joven con este desafío: “Nunca la vi bailar y, de hecho, dijo algo así como que le interesaba desarrollar sus habilidades motrices”.

Al comentar el anuncio, Ángel de Brito cuestionó la elección de repetir figuras de otros ciclos —“A mí me parece, no por Marta, me parece un error repetir personajes”— y recordó que semanas atrás había trascendido que La Joaqui fue la primera convocada para el proyecto.

De qué trata Bailando con las Estrellas

Basado en el formato estadounidense Dancing with the Stars, Bailando con las Estrellas propone reunir a celebridades del espectáculo junto a bailarines profesionales para preparar distintas coreografías semana a semana.

El ciclo acompaña todo el proceso de cada pareja —desde los ensayos hasta las galas en vivo—, combinando las devoluciones de un jurado especializado con la participación del público en la competencia. Tras descartar el regreso de una nueva temporada de Got Talent Argentina, la señal apostará de lleno por esta franquicia internacional en 2027, aunque por ahora no tiene fecha exacta de estreno ni jurado confirmado.