Marley y “La Reini” llegan a México con Meryl Streep y Anne Hathaway para un “Por el Mundo” épico

Este domingo, la pantalla de El 9 Televida se vestirá de gala y aventura con una nueva emisión de “Por el Mundo”. En una emisión especial desde México, Marley te espera a las 22:30 horas.

Este domingo 19 de abril desde las 22:30 horas., la pantalla de El 9 Televida se vestirá de gala y aventura con una nueva emisión de “Por el Mundo”. En esta oportunidad, Marley no estará solo: lo acompañará la influencer del momento, Sofía “La Reini” Gonet, en un viaje por la Ciudad de México que combinará entrevistas exclusivas con las estrellas más grandes del cine y las experiencias más extremas de la cultura azteca.

Un encuentro de película: “El diablo viste a la moda 2”

El plato fuerte de la noche será, sin dudas, la entrevista a solas que Marley mantuvo con Meryl Streep y Anne Hathaway. Las actrices regresan a sus icónicos personajes para el estreno de “El diablo viste a la moda 2”, y el conductor logró sacarles detalles inéditos de esta esperada secuela.

Además, “La Reini” aportará toda su mirada fashionista desde el México Fashion Week, donde se presentarán los mejores looks inspirados en la película que marcó un hito en el mundo de la moda.

Entre Frida Kahlo y comidas extremas

Pero no todo será alfombra roja. La dupla recorrerá los rincones más emblemáticos de la capital mexicana. Visitarán la famosa “Casa Azul”, para sumergirse en el universo de Frida Kahlo, y pasearán por el Mercado San José. Fiel al estilo del programa, Marley y Sofía se animarán a probar las comidas más exóticas y extremas del lugar, asegurando momentos de muchas risas y, posiblemente, algún que otro “blooper” gastronómico.

Con el carisma de Marley y el estilo inconfundible de “La Reini”, este viaje promete ser una mezcla perfecta de cultura, risas y el acceso exclusivo a lo mejor de Hollywood.

No te lo pierdas: este domingo a las 22:30 hs. por Canal 9 Televida.