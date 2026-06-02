Marley festejó sus 56 años: rodeado de sus hijos y con una polémica torta, así celebró

El querido conductor de televisión inició su día especial con una tierna sorpresa matutina de Mirko y Milenka. Por la noche, sopló las velitas en una desopilante cena junto a Flor Peña, la “Negra” Vernaci y una accidentada torta cortesía de Vicky Xipolitakis.

El paso del tiempo y las grandes satisfacciones de la paternidad se fusionaron en una jornada inolvidable para una de las figuras más carismáticas de la televisión argentina. Alejandro Wiebe, popularmente conocido como Marley, celebró el aniversario de su nacimiento en un clima de profunda emoción y alegría familiar. Las primeras postales de este festejo íntimo recorrieron rápidamente los portales informativos y se replicaron con gran calidez a través de las redes.

La jornada comenzó muy temprano, cuando su hijo mayor, Mirko, decidió despertarse antes de las siete de la mañana para coordinar un agasajo sorpresa antes de asistir a sus obligaciones escolares. Junto a la pequeña Milenka, los niños recibieron al conductor en el comedor principal de la vivienda con una pequeña torta y velitas encendidas para cantarle el feliz cumpleaños. Los televidentes de El 9 Televida pudieron conocer las emocionantes declaraciones del presentador, quien aseguró en sus plataformas digitales que pasar ese momento con sus hijos configuraba el mejor aniversario de su vida.

Festejo VIP y el desopilante blooper de Vicky Xipolitakis

Al caer la noche, la impronta serena de la mañana mutó hacia una imponente y divertida celebración en un exclusivo restaurante de la Ciudad de Buenos Aires. El conductor convocó a su círculo íntimo de amistades del medio, logrando reunir en una misma mesa a grandes estrellas de la colonia artística nacional como Florencia Peña, Georgina Barbarossa, Elizabeth Vernaci, Teté Coustarot y el humorista Humberto Tortonese. La velada transcurrió entre anécdotas nostálgicas, risas compartidas y constantes brindis por la salud del animador.

El instante más desopilante y comentado de la velada se produjo con el ingreso de la mediática Vicky Xipolitakis, quien irrumpió en el salón principal cargando una monumental torta personalizada de dos pisos. El impactante pastel, decorado con mapas y figuras de fondant que emulaban los tradicionales viajes internacionales del agasajado junto a sus herederos, venía acompañado por un arsenal de bengalas encendidas. El fuego de los pirotécnicos resultó ser tan imponente que generó una densa humareda y llamaradas desproporcionadas, provocando un desopilante momento de zozobra y risas entre los comensales.

Un presente pleno marcado por los afectos verdaderos

Esta nueva vuelta al sol encuentra al productor televisivo en una etapa de absoluta plenitud personal, donde sus proyectos profesionales se complementan a la perfección con la crianza de sus niños. La viralización de los fragmentos de la cena demostró la vigencia de los lazos afectivos que el conductor supo sembrar a lo largo de sus tres décadas de impecable trayectoria en los medios. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones por parte de colegas de la industria y fanáticos de diversas latitudes.

Los detalles estéticos del pastel de cumpleaños, que incluía representaciones exactas de la fisonomía de los tres integrantes de la familia, se convirtieron en tendencia digital durante las últimas horas del día. Los analistas del espectáculo destacaron la capacidad del agasajado para mantener intacta su esencia desestructurada ante los imprevistos caseros.