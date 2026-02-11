Marixa Balli la pasó “de terror” en MasterChef Celebrity con lo que le tocó cocinar

Marixa Balli no la pasó nada bien en la gala de este martes en MasterChef Celebrity. El desafío de cocinar insectos la confrontó con el jurado del certamen de cocina de El 9 Televida.

El desafío de este martes en MasterChef Celebrity, que se emitió en El 9 Televida, confrontó a los participantes con sus miedos y fobias más grandes. En un desafío catalogado como “Semana del terror”, la tarea consistió en cocinar insectos. Lo que dejó a Marixa Balli enojada con el jurado.

Bajo las cajas misteriosas los concursantes de MasterChef Celebrity descubrieron que el ingrediente central del día eran larvas y grillos. En el caso de Marixa Balli, le tocó cocinar grillos y, al presentarlo ante el jurado, reveló que su plato se llama “grilletas”, porque son croquetas con grillos. Sin embargo, ni la creatividad ni la presentación lograron convencer al jurado.

A pesar de los intentos del jurado de que Marixa pruebe su plato, ella se negó a comer grillos. Luego de probar su plato, el jurado le dio una dura devolución. “Como croquetas están durísimas, da más a una galletita, no termina de ser un plato agradable. Me falta una salsita, un café con leche, no entiendo bien”, expresó Germán Martitegui y Donato de Santis coincidó con su compañero y agregó: “Es muy buena la propuesta para introducir unos bichitos, pero no resultó tan bien”.

Tras escuchar al jurado, la participante no pudo esconder su enojo: “Siento que desde hace un tiempo vengo teniendo malas devoluciones, entonces me sacaron las ganas de cocinar”.

Visiblemente molesta, Marixa fue por más delante de sus compañeros y lanzó una frase que dejó helado al estudio: “Me molesta porque acá no hay ningún chef, no quiero bancarme devoluciones feas. Te bajan la autoestima a -30, uno le pone mucho”.

El momento se volvió uno de los más tensos de la temporada y dejó en evidencia el desgaste emocional que empiezan a sentir varios participantes en esta etapa clave del reality.

No te pierdas cómo avanza la semana en la gala de este miércoles en El 9 Televida, al término de Bahar.