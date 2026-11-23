Luego de la preocupación por su intervención quirúrgica realizada el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni, Mariano Chihade recibió el alta médica y regresó a su hogar para continuar con el posoperatorio. Desde la productora Mandarina Contenidos difundieron el comunicado oficial sobre la evolución del esposo de Mariana Fabbiani.

Tras varios días de hermetismo y expectativa en el ambiente televisivo, Mariano Chihade recibió el alta médica luego de haber sido operado en la sede Belgrano del Instituto Fleni. La novedad fue anticipada este domingo por la mañana por Ángel de Brito en su cuenta de X —“Buenas noticias: Mariano Chihade fue dado de alta. Esta tarde habrá parte médico, y ahí podrá volver a su casa para iniciar la recuperación”— y horas más tarde fue confirmada mediante un escrito oficial.

Qué dice el parte médico oficial de Mariano Chihade

A través de la productora Mandarina Contenidos, fundada por el propio Chihade, se dio a conocer el documento firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, que precisó los pasos a seguir en esta nueva etapa de su recuperación: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre. Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación.”

Qué le pasó y cómo fue la intervención en Fleni

El productor televisivo —casado con Mariana Fabbiani, con quien tiene dos hijos— había ingresado a la institución el martes 17 de noviembre para someterse a una serie de estudios programados, luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular.

Finalmente, fue intervenido quirúrgicamente el miércoles 18 de noviembre en un procedimiento que se desarrolló sin complicaciones. Desde entonces, evolucionó de manera favorable, clínicamente estable y acompañado en todo momento por su círculo familiar hasta recibir el aval médico para continuar el reposo en su casa.