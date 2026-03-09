Mariana Nunes rompe el silencio sobre su personaje en Todas las flores y advierte que no es la heroína perfecta

La actriz brasileña interpreta a Judite, una mujer que preza por la honestidad pero que oculta un secreto capaz de destruir su propia familia. En una entrevista cargada de sinceridad, la artista cuestiona la ética de su personaje y revela el peso de cargar con los misterios del pasado en la nueva apuesta que llegó a la pantalla de El 9 Televida.

La trama de Todas las flores sacude a la audiencia de El 9 Televida con Judite, una costurera y líder comunitaria que se presenta como el gran “ángel de la guarda” de la protagonista. Sin embargo, detrás de su fachada de mujer íntegra, Mariana Nunes asegura que su personaje transita por una zona gris muy peligrosa. Aunque se enfrenta a la villana Zoé para proteger a su ahijada Maíra, Judite esconde una verdad que la atormenta: la verdadera identidad del padre de su hijo, Pablo. Esta mentira pone en jaque su supuesta conducta ética y la convierte en una heroína con “telhado de vidrio”.

En sus declaraciones, la actriz define a su personaje como una mujer “codependiente” que vive resolviendo los problemas ajenos para evitar enfrentar los propios. Mariana Nunes explica que Judite se siente responsable por todos en el barrio de Gamboa, pero esa misma necesidad de control la lleva a cometer errores graves, como ocultarle a Pablo que su padre podría ser Humberto, el gran amor de su pasado. Para la artista, interpretar a una mujer que predica la verdad pero vive una mentira representa un desafío actoral inmenso, ya que debe darle coherencia a una conducta que, por momentos, resulta totalmente incoherente.

La relación entre Judite y su rival, interpretada por Regina Casé, es el motor que impulsa gran parte del misterio en la historia. Según la actriz, su personaje conoce todos los “podres” del pasado de la villana, pero elige el silencio como una herramienta de protección que termina siendo contraproducente. Esta rivalidad histórica no solo afecta a las mujeres, sino que envuelve a los hombres de la trama en un triángulo amoroso cargado de resentimiento. Los televidentes mendocinos siguen con atención cada capítulo, intentando descifrar si la costurera es realmente una aliada o si sus secretos terminarán por hundir a quienes intenta salvar.

Finalmente, Mariana Nunes reflexiona sobre el futuro de su papel y admite que ni ella misma sabe hasta cuándo Judite podrá sostener su imagen de mujer correcta. La actriz celebra que la novela no divida a los personajes simplemente en “buenos y malos”, sino que muestre las fallas humanas de cada uno.

Mientras la historia avanza en El 9 Televida, la tensión crece y los fanáticos esperan el momento en que la verdad salga a la luz, obligando a esta madre luchadora a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y a dejar de lado la vida de los demás para sanar su propio corazón.