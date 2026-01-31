Margot Robbie: renacimiento gótico, y su transformación para “Cumbres Borrascosas”

La actriz australiana ha dado inicio a la gira promocional de su esperada versión de “Cumbres Borrascosas” con un giro radical en su imagen.

Lejos de los colores vibrantes y la estética pop de sus trabajos anteriores, Robbie abraza ahora el “method dressing” con una propuesta visual cargada de misticismo, aire renacentista y guiños victorianos. Junto a Jacob Elordi, la estrella de “Cumbres Borrascosas” no solo presenta una película, sino que construye una nueva identidad estética que ya es tendencia mundial.

Un personaje icónico

Cuando Margot Robbie se compromete con un papel, lo hace mucho más allá de las cámaras. Tras haber dictado las reglas de la moda global con el estilo Barbiecore, la actriz ha iniciado una metamorfosis total para presentar su nuevo desafío cinematográfico: la adaptación de Cumbres Borrascosas. En esta nueva etapa, Robbie abandona la perfección plástica para sumergirse en una estética etérea, romántica y profundamente ligada a la narrativa gótica de Emily Brontë.

El cabello: Una oda al romanticismo renacentista

El cambio más evidente y comentado de esta gira no ha sido una prenda de vestir, sino su melena. La actriz ha dejado de lado los lacios estructurados para apostar por rulos delicadamente definidos y ondas suaves que parecen salidas de un cuadro de Botticelli. Este look, de aire renacentista y natural, busca alinear su imagen personal con el tono emocional de su personaje. El cabello, con un volumen sutil y una caída libre, refuerza esa idea de belleza orgánica y salvaje, propia de los paisajes nublados y ventosos donde transcurre la historia.

Method dressing: La moda como narrativa

Al igual que hizo con Barbie, Robbie está aplicando la técnica del method dressing, donde sus apariciones públicas funcionan como una extensión del universo visual del filme. La gira arrancó con un impacto estético inmediato gracias a un diseño de la colección Resort 2026 de Roberto Cavalli.

Se trató de un minivestido negro de líneas depuradas que capturó la esencia del gótico moderno:

El torso: Un corte ceñido que realzaba el escote de forma arquitectónica.

Un corte ceñido que realzaba el escote de forma arquitectónica. La falda: Una caída en forma evasé que aportaba un movimiento romántico.

Una caída en forma evasé que aportaba un movimiento romántico. Las mangas: Acampanadas y dramáticas, evocando el vestuario de época pero con una longitud contemporánea.

Detalles victorianos y accesorios clave

Para cerrar este primer gran look, la actriz y su equipo de estilismo recurrieron a accesorios cargados de simbolismo. Un choker de terciopelo negro con una joya central de oro y rubí se convirtió en el centro de atención, remitiendo directamente a la joyería victoriana y al drama de la aristocracia rural de la novela. Este accesorio, sumado a unos stilettos negros de punta redondeada, logró un equilibrio perfecto entre la sobriedad del negro y el impacto de la textura.

Se suma la propuesta creada por Victoria Beckham para su colección 2026. ¿Cómo era? Un diseño en color negro compuesto por un pantalón oversize de tiro mega bajo y arriba una suerte de blusa con plumas en el mismo tono que todo el atuendo que le dio el toque distintivo y bien original.

La dupla con Jacob Elordi

La expectativa por ver a Robbie junto a Jacob Elordi (quien interpretará a Heathcliff) es total. La química visual entre ambos ya se percibe en las alfombras rojas, donde la elegancia oscura de ella parece complementar la presencia imponente del actor.

Una nueva era estética

Margot Robbie ha vuelto a demostrar que es la reina de la promoción cinematográfica. Al transformar su apariencia para reflejar el alma de Cumbres Borrascosas, no solo genera interés por la película, sino que instala una nueva tendencia: el regreso del romanticismo gótico, las texturas ricas y la belleza natural con carácter. El mundo de la moda ya ha tomado nota; el verano de 2026, paradójicamente, promete teñirse con el misterio y la elegancia de los páramos ingleses.