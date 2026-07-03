Marea albiceleste en Miami: la impresionante caravana de famosos argentinos que copó el estadio para alentar a la Selección

Desde Marcelo Tinelli y Marcela Tinayre hasta Jimena Barón, Nacho Castañares y Marta Fort. Las celebridades compartieron sus osados looks, cábalas y el minuto a minuto de la previa ante Cabo Verde por el Mundial 2026.

Miami se tiñó por completo de celeste y blanco. En la antesala del crucial e histórico encuentro de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una impresionante comitiva de celebridades, conductores, modelos e influencers copó las inmediaciones del Hard Rock Stadium. A través de sus redes sociales, las estrellas locales mostraron el minuto a minuto de una previa cargada de misticismo, outfits fashionistas y puras cábalas mundialistas.

Uno de los primeros en reportarse desde el estacionamiento del estadio fue Marcelo Tinelli. Fiel a su estilo y respetando a rajatabla sus rituales, el conductor posó junto al productor Yiyo Garcilazo luciendo la camiseta alternativa negra de la AFA. “¡Ya en el estadio! ¡Vamoooooo Argentina carajooo!”, arengó el animador ante sus millones de seguidores, mostrando de fondo una impresionante fiesta de hinchas argentinos.

Estilo, familia y reencuentros mundialistas

La tribuna vip del estadio de Miami contará con una fuerte presencia familiar. Eva Bargiela enterneció las redes al compartir una selfie desde el ascensor junto a su pareja, Gianluca Simeone, y el pequeño Faustino en su cochecito, todos combinados con la indumentaria oficial de la Scaloneta. En paralelo, Carolina Baldini —mamá de Giuliano Simeone— deslumbró con un look súper producido que fusionó la camiseta número 17 de su hijo con una falda midi de encaje negro, cinturón Dolce & Gabbana y stilettos con brillos. “¡Qué nervios!”, confesó la empresaria.

Por el lado de la música, Jimena Barón vivió una previa sumamente especial. La cantante, que se encuentra instalada en Estados Unidos desde hace semanas, se dirigió al Hard Rock Stadium con la mejor compañía: su hijo mayor, Momo, quien voló de urgencia desde Argentina la noche anterior para no perderse el debut de la fase de eliminación directa junto a su mamá.

La nueva generación de Luzu y Gran Hermano copó la ruta

El streaming y los formatos de telerrealidad también dijeron presente en la gran cita mundialista. El ex Gran Hermano Nacho Castañares armó una caravana junto a Cachete Sierra y Mati Braggio, posando con autos deportivos y una camiseta número 10 de Lionel Messi. Minutos después, Nacho se reportó manejando hacia el lugar con la casaca patria al hombro a modo de bufanda: “DALEEEE SELECCIÓN ¿resultado?”, indagó a su comunidad.

Por su parte, el desopilante grupo compuesto por Momi Giardina, Ángela Torres, Santi Talledo y Marcos Giles subió el volumen en el auto y compartió desopilantes videos cantando camino a la cancha. A esta ruta de alto perfil se sumaron Marta Fort, quien posó con los dedos en V junto a una amiga, y Lucila “La Tora” Villar, quien vive el Mundial desde una doble faceta: alentando como hincha y trabajando codo a codo en la cobertura especial para la pantalla de Telefe.

Cerrando la lista de estrellas listas para el “todo o nada”, Marcela Tinayre se mostró espléndida combinando trenzas cosidas y un original piluso de las tres estrellas, mientras que la modelo Chechu Bonelli se fotografió junto a Fabián Cubero musicalizando el momento familiar con las estrofas del Himno Nacional.