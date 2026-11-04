Maral traiciona a Uras y Nevra acorrala a Seren: la cruenta guerra familiar que sacudirá los próximos capítulos de Bahar

El drama en Bahar alcanzará niveles de máxima tensión en las próximas emisiones por la pantalla de El 9 Televida. Mientras Maral ejecutará una jugada maestra que dejará a Uras acorralado al entregarle un disco duro incriminatorio a Seren, Nevra no dudará en mostrar las uñas: encarará a Seren, le confesará la peor de las traiciones y la amenazará para defender a su nieto a toda costa.

La trama del gran éxito turco de las noches de El 9 Televida promete episodios decisivos cargados de revelaciones, conspiraciones de pasillo y alianzas que se romperán en pedazos. El cerco sobre Uras comenzará a cerrarse de manera implacable cuando Maral tome una decisión irreversible que cambiará el destino de los protagonistas.

La jugada más peligrosa de Maral dejará a Uras expuesto

En primer lugar, Uras descubrirá que el disco duro que podría destruirlo cayó directamente en manos de Seren por obra de Maral. Al confrontarla en busca de explicaciones, la residente no se esconderá y le dejará en claro que el juego de manipular las cosas ha durado demasiado.

Descolocado y sin respuestas, el hijo de Bahar rechazará la propuesta de Maral de ir a su casa a desahogarse. Pese al desplante, ella le dejará la puerta abierta para cuando necesite contención, dejando a Uras en una encrucijada donde volver a jugar con fuego podría costarle su última oportunidad de recuperar a Seren.

Nevra confesará su traición y amenazará brutalmente a Seren

Posteriormente, la tensión intrafamiliar estallará sin freno en la cocina de la vivienda. Nevra irá a buscar a Seren cara a cara para confesarle una verdad demoledora: fue ella misma quien la delató ante el señor Ismael para que la echaran del hospital. Sin un ápice de culpa, Nevra le dejará en claro que volvería a hacerlo mil veces con tal de proteger a su nieto Uras.

Frente al enojo de Seren, la matriarca irá por más y le marcará la cancha con dureza: le recordará que la casa donde vive y la cama donde duerme pertenecen a Uras y que ella no es más que una extraña en la familia.

Antes de dar media vuelta, Nevra le lanzará una advertencia final y amenazante: si intenta usar los videos contra Uras para perjudicarlo en el hospital, tendrá que enfrentarse al poder de toda la familia. Paralelamente, Seren caerá en la desesperación al consultar con su abogada y confirmar que, sin firma ni pruebas contundentes, el divorcio podría demorarse hasta tres largos años.

Seguí los avances, las revelaciones y los capítulos completos de Bahar en la pantalla de El 9 Televida.