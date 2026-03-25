Mandatos familiares, herencias familiares que pesan

Desde que nacemos, recibimos un “guion” invisible de expectativas, valores y normas que emanan de nuestro núcleo primario. Estas voces, conocidas como mandatos familiares, pueden funcionar como una brújula ética o como una carga que frena nuestro desarrollo personal.

La complejidad de los mandatos familiares implica que el desafío no radica en borrarlos por completo, sino en aprender a argumentarlos, negociarlos y, en última instancia, decidir cuáles de ellos nos permiten crecer y cuáles nos obligan a vivir una vida que no nos pertenece. “Entender que el diálogo es la herramienta para transformar la imposición en consenso es el primer paso hacia una madurez emocional equilibrada”, apunta el psicólogo Jorge Omar Domínguez.

Y suma “Hay que verlos como mensajes, muchas veces inconscientes, que se transmiten de generación en generación. Pueden ser explícitos ‘en esta casa todos somos médicos’ o implícitos ‘los hombres no lloran’. Aunque a menudo se perciben como una presión negativa, su función original es la de dar cohesión y sentido de pertenencia al clan. El tema es el cómo, y que no expulsen a la persona de los vínculos por pensar diferente”.

¿Son buenos los mandatos a la hora de aconsejar a los hijos para prevenir aspectos de la vida?

“No todos los mandatos son ‘trampas’ psicológicas. De hecho, es fundamental que los padres hablen con sus hijos sobre la responsabilidad y la causalidad: lo que no se prevé, suele traer consecuencias. Argumentar un mandato —explicar el porqué detrás de una regla— transforma una orden autoritaria en una lección de vida.

Cuando un padre argumenta una norma basada en la experiencia y el cuidado, está entregando herramientas de previsión. El objetivo aquí no es el control, sino la formación de un criterio propio. El equilibrio se alcanza cuando la familia puede charlar sobre estas expectativas y ajustarlas a la realidad del hijo, permitiendo que la tradición conviva con la innovación personal”.

Mandatos que expulsan

Según precisó Domínguez “el conflicto surge cuando el mandato se vuelve rígido e innegociable. Existen mandatos de exclusión que son profundamente dañinos. Un ejemplo doloroso ocurre cuando un joven es rechazado o ‘expulsado’ simbólicamente de la narrativa familiar por no cumplir con una orientación sexual determinada o por elegir un camino de vida que desafía los dogmas del clan.

En estos casos, el mandato deja de ser una guía para convertirse en un condicionante del amor: ‘te quiero si sos como yo espero’. Esta presión puede generar crisis de identidad, ansiedad y una ruptura del vínculo que, en ocasiones, tarda años en sanar. La falta de flexibilidad frente a la diversidad individual es lo que convierte a una herencia saludable en un lastre tóxico”.

Negociación y coexistencia: El camino de la adultez

Cuando el diálogo se dificulta porque una de las partes —a menudo la figura de autoridad más adulta— se niega a cambiar su postura, la estrategia debe virar hacia la negociación y la coexistencia. Si la persona es adulta y su estructura de pensamiento es inamovible, juzgarla solo aumenta la distancia.

Evitar el juicio: Aceptar que nuestros padres o abuelos son hijos de su tiempo y de sus propios mandatos no resueltos ayuda a bajar el nivel de confrontación.

Aceptar que nuestros padres o abuelos son hijos de su tiempo y de sus propios mandatos no resueltos ayuda a bajar el nivel de confrontación. Buscar la receptividad: Lo más importante es mantenerse receptivo. No se puede obligar a nadie a hablar o a entender una postura diferente si no está en condiciones de hacerlo. El respeto por los tiempos del otro es clave.

Lo más importante es mantenerse receptivo. No se puede obligar a nadie a hablar o a entender una postura diferente si no está en condiciones de hacerlo. El respeto por los tiempos del otro es clave. Dialogar desde el “yo”: En lugar de atacar el mandato “ustedes están equivocados”, es más efectivo hablar desde la propia experiencia “yo necesito elegir este camino para ser fiel a mí mismo”.

La búsqueda del equilibrio

“El desarrollo personal no implica necesariamente romper con la familia, sino diferenciar lo que es ‘nuestro’ de lo que es ‘heredado’. Un mandato es saludable cuando puede ser cuestionado, charlado y adaptado. Ser receptivos con el otro, incluso cuando piensa distinto, permite que la coexistencia sea posible. En última instancia, la madurez consiste en tomar lo mejor de nuestro origen para construir un destino propio, sin por ello dejar de pertenecer al afecto de quienes nos dieron la vida”, concluyó el profesional.

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