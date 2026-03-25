Malvada y ambiciosa: quién es Brenda el personaje que genera odio en Todas las Flores

Heloísa Honein, una joven promesa de la actuación brasileña, se pone en la piel de Brenda, una mujer cuya ambición no conoce límites. Su interpretación despertó fuertes reacciones en el público de El 9 Televida, especialmente por el trato cruel que le propina a los personajes más vulnerables de la trama escrita por João Emanuel Carneiro.

El estreno de la telenovela “Todas las Flores” a la pantalla de El 9 Televida trajo consigo a una de las villanas más comentadas del último tiempo. Heloísa Honein, una joven promesa de la actuación brasileña, se pone en la piel de Brenda, una mujer cuya ambición no conoce límites. Su interpretación despertó fuertes reacciones en el público de Mendoza, especialmente por el trato cruel que le propina a los personajes más vulnerables de la trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Brenda es descrita por la propia actriz como una madre joven, sexy y extremadamente valiente, pero con una faceta oscura que no pasa desapercibida. Su objetivo principal es el ascenso social y, para lograrlo, no duda en utilizar su capacidad de seducción. En la historia, la joven busca escalar posiciones a través de su relación con el músico Celinho, aunque sus tácticas incluyen manipular a su propio suegro y a otras figuras clave de su entorno familiar.

Uno de los puntos más impactantes de su interpretación son las escenas de humillación hacia Maíra, el personaje con discapacidad visual interpretado por Sophie Charlotte. Heloísa Honein confesó que la carga emocional de estas secuencias fue tan fuerte que muchas veces debió interrumpir el rodaje. “A veces me detenía en medio de una escena y decía: ‘Esto es horrible'”, reveló la artista, marcando una clara distancia entre su personalidad real y la frialdad de su papel.

A pesar de la maldad que despliega en pantalla, el personaje de Brenda aporta una cuota de humor extravagante gracias a su estilo de vestir y su obsesión por el lujo. Con uñas infinitas y una actitud dominante, se convirtió en una pieza fundamental del engranaje dramático que propone el autor de “Avenida Brasil”. Para la actriz de 23 años, este debut representa un desafío profesional que la posiciona como la nueva gran revelación del streaming latinoamericano.

La dualidad de su personaje, que mezcla una química explosiva en las escenas románticas con un autoritarismo absoluto, mantiene a la audiencia en vilo. Mientras Brenda impone sus reglas de manera implacable, Heloísa Honein celebra el éxito de una producción que no teme mostrar las bajezas humanas. Sin dudas, la joven actriz logró que su debut fuera recordado por la intensidad de una villana que todos aman odiar.