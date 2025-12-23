Make up Glow: cómo maquillarte para las fiestas con la nueva tendencia y tener una piel radiante

La era del maquillaje recargado y los acabados opacos ha llegado a su fin. Hoy, la sofisticación nocturna se define a través del maquillaje “glow”. Una apuesta a una imagen más natural, con una piel que irradia salud, frescura y luz propia. Descubrí cómo replicar esta tendencia.

Hubo un tiempo en que el maquillaje de noche era sinónimo de bases de alta cobertura, polvos compactos y un acabado ultra mate que buscaba la perfección “porcelana”. Sin embargo, las tendencias actuales han dado un giro de 180 grados hacia lo que hoy conocemos como el Make up Glow Natural. Esta corriente no busca ocultar la piel tras una máscara, sino celebrarla, resaltando su textura real y dotándola de una hidratación profunda que se traduce en un brillo vibrante y saludable.

¿Por qué es el nuevo estándar de tendencia?

El éxito del glow radica en su capacidad para rejuvenecer el rostro. Mientras que las capas pesadas suelen marcar las líneas de expresión y endurecer las facciones bajo las luces artificiales, el acabado luminoso suaviza los rasgos y aporta un aire de vitalidad inmediata. Es el estilo predilecto para eventos nocturnos porque proyecta una elegancia relajada, conocida como “lujo silencioso”, donde se nota el cuidado de la piel por encima del artificio de los cosméticos.

El secreto innegociable: una piel bien preparada

Para que el maquillaje glow sea un éxito y no se convierta simplemente en una cara oleosa, el paso más importante ocurre mucho antes de aplicar el corrector. La preparación es la piedra angular. Ninguna base, por más costosa que sea, puede replicar la luminosidad de una piel bien tratada. El proceso debe comenzar con una limpieza suave, seguida de una exfoliación química o física ligera que elimine células muertas. El paso maestro es la hidratación en capas (layering): un tónico hidratante, un sérum de ácido hialurónico y una crema rica que selle la humedad. Una piel “rellena” por el agua reflejará la luz de forma natural, permitiendo usar mucha menos base después.

Características para un look impecable

Para dominar esta técnica en sus salidas especiales, tené en cuenta estos pilares:

Menos base, Más realidad: Sustituya las bases pesadas por tintas con color o BB creams ligeras. El objetivo es que las pecas o la textura natural de la piel sigan siendo visibles.

Sustituya las bases pesadas por tintas con color o BB creams ligeras. El objetivo es que las pecas o la textura natural de la piel sigan siendo visibles. Texturas en crema: Los rubores, bronces e iluminadores en crema o líquidos se funden con la piel de una manera que los polvos no pueden. Aportan una jugosidad que se mantiene fresca durante toda la noche.

Los rubores, bronces e iluminadores en crema o líquidos se funden con la piel de una manera que los polvos no pueden. Aportan una jugosidad que se mantiene fresca durante toda la noche. Iluminación estratégica: En lugar de aplicar iluminador en todo el rostro, enfocate en los puntos donde la luz rebota naturalmente: la parte alta de los pómulos, el arco de cupido y el tabique nasal.

En lugar de aplicar iluminador en todo el rostro, enfocate en los puntos donde la luz rebota naturalmente: la parte alta de los pómulos, el arco de cupido y el tabique nasal. Fijación con bruma: Olvidate del exceso de polvo traslúcido. Usá solo una pizca en la zona T (frente, nariz y mentón) y sellá el resto con una bruma fijadora hidratante que potencie el brillo final.

El Make Up Glow no es solo una moda; es una filosofía que prioriza el bienestar cutáneo. Esta Navidad y año nuevo, animate a dejar de lado la rigidez del mate y abrazá una estética que te hará brillar con la frescura de una piel que respira.