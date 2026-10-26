Magnesio natural, la alimentación tu mejor estrategia

Antes de recurrir a los suplementos en pastillas, incorporar alimentos reales ricos en magnesio garantiza una absorción óptima, combate el cansancio y protege el sistema nervioso en cada etapa de la vida.

En la búsqueda constante por mejorar nuestra salud y vitalidad, la suplementación suele aparecer como la solución rápida. Sin embargo, la nutrición consciente nos recuerda una premisa fundamental: el cuerpo humano está diseñado para reconocer, absorber y utilizar los nutrientes cuando provienen directamente de la matriz de los alimentos reales. “En este escenario, el magnesio un mineral indispensable que participa en más de 300 procesos metabólico, se convierte en el mejor ejemplo de por qué la dieta debe ser siempre la primera opción antes que las pastillas”, argumenta el médico deportólogo Pablo Gastaldi.

Garantizar niveles óptimos de magnesio mediante una buena alimentación no solo apoya el rendimiento diario a cualquier edad, sino que aporta una sinergia de vitaminas, fibra y antioxidantes que ningún comprimido sintético puede replicar.

Alimentos vs. suplementos: la sinergia de la comida real

-¿Es malo suplementarse con magnesio?

No es malo, pero sí necesario en algunos casos, no en todos. El mejor suplemento para las personas se encuentra en la heladera y lo que se compre para consumir y alimentarse. Aunque las cápsulas de magnesio ganaron enorme popularidad en las góndolas, la evidencia profesional enfatiza que la suplementación solo debe utilizarse bajo indicación médica en casos puntuales de déficit diagnosticado o condiciones específicas de salud.

-¿Qué ventajas presenta el poder consumir magnesio para el organismo?

Consumir el mineral a través de la comida presenta ventajas decisivas:

Mejor biodisponibilidad y absorción: Las matrices complejas de los alimentos contienen cofactores (como las vitaminas del complejo B y las grasas saludables) que ayudan al intestino a absorber el magnesio de forma natural y progresiva.

Sin riesgo de sobrecarga: La sobredosis de magnesio por vía alimentaria es prácticamente imposible en personas sanas, ya que el organismo regula su absorción y elimina los excedentes. Por el contrario, el exceso de suplementación en pastillas puede provocar molestias gastrointestinales, náuseas o diarreas.

Nutrición integral: Un plato rico en magnesio ofrece, al mismo tiempo, fibra, compuestos antiinflamatorios y otros minerales esenciales como el potasio y el calcio.

Beneficios clave a cualquier edad

Desde la infancia hasta la adultez mayor, las demandas de magnesio se transforman, pero su impacto positivo se mantiene constante:

-Vitalidad física y muscular: Previene los calambres, mejora la contracción y relajación muscular, y optimiza la recuperación en personas físicamente activas.

-Equilibrio del sistema nervioso: Actúa como un tranquilizante natural, ayudando a regular los niveles de cortisol (la hormona del estrés), favoreciendo la calma mental y mejorando la calidad del descanso nocturno.

-Salud cardiovascular y metabólica: Contribuye a mantener la presión arterial en rangos saludables y ayuda a regular la glucosa en sangre.

-Protección de la masa ósea: Trabaja en equipo con el calcio y la vitamina D para fijar los minerales en la estructura de los huesos, previniendo la osteopenia y la osteoporosis.

-¿Cuáles son los alimentos indicados para sumar magnesio?

“Para cubrir la cuota diaria sin recurrir a la farmacia, la clave está en llevar a la mesa ingredientes frescos y poco procesados:

Semillas y frutos secos: Semillas de calabaza, sésamo, girasol, almendras y castañas de cajú. Un puñado diario aporta una dosis concentrada y fácil de consumir.

Verduras de hoja verde oscura: Acelga, espinaca y rúcula. El magnesio es el corazón de la molécula de clorofila, por lo que cuanto más verde sea la hortaliza, mayor será su aporte.

Legumbres e integrales: Garbanzos, lentejas, porotos negros, avena y arroz yamaní.

Cacao amargo: El chocolate negro (con 70% de cacao o más) es una fuente deliciosa y antioxidante del mineral”.

Consejos profesionales para optimizar su aprovechamiento

Los nutricionistas recomiendan adoptar pequeños hábitos que eviten la pérdida de nutrientes:

Evitar el exceso de refinados: Las harinas blancas y los azúcares procesados pierden hasta un 80% de su magnesio original durante la elaboración industrial.

Cocción al vapor o salteados breves: Hervir los vegetales en grandes cantidades de agua hace que los minerales migren al líquido. Es preferible consumirlos crudos, al vapor o en preparaciones rápidas.

Reducir irritantes: El consumo elevado de alcohol, bebidas azucaradas y café en exceso puede aumentar la eliminación de magnesio a través de la orina.

“Elegir una alimentación variada y colorida es la forma más segura, sabrosa y efectiva de nutrir nuestras células y asegurar la energía que el cuerpo necesita en cada etapa de la vida”, concluyó el profesional.

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