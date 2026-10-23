Madonna se sumó a la ola global de apoyo a Lula da Silva antes del balotaje en Brasil

A pocas horas de una definición electoral histórica, la referente indiscutida de la música pop, Madonna, irrumpió en sus redes sociales para sentar posición de cara al decisivo balotaje presidencial en Brasil de este domingo 25 de octubre.

La recta final de la elección presidencial en Brasil trasciende fronteras y moviliza a las principales figuras de la cultura internacional. Tras una primera vuelta con una estrecha diferencia, este domingo 25 de octubre más de 150 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el referente de la derecha opositora, Flávio Bolsonaro.

En ese escenario de extrema polarización, Madonna atendió los reiterados pedidos de sus fanáticos brasileños y compartió un mensaje directo instando a respaldar a Lula para frenar el avance de la ultraderecha en la región.

Una alianza cultural sin precedentes: The Strokes, Roger Waters y Tom Morello

El pronunciamiento de la “Reina del Pop” se ensambla con una ola de manifestaciones de influyentes referentes del rock y el activismo mundial que expresaron públicamente su apoyo al actual mandatario:

The Strokes: La reconocida banda liderada por Julian Casablancas compartió una emblemática fotografía histórica de Lula durante las huelgas del Sindicato de los Metalúrgicos de la década de 1970, musicalizada con un remix especial realizado por su baterista de origen brasileño, Fabrizio Moretti.

Tom Morello: El emblemático guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave definió el comicio como un hito global: “El mundo está mirando. No es solo una elección, es una batalla contra el fascismo y la oligarquía”.

Roger Waters: El cofundador de Pink Floyd publicó un video donde cuestionó los lazos de la familia Bolsonaro con Washington y respaldó de lleno la honestidad del mandatario: “Es un hombre honesto que ha trabajado para ustedes toda su vida. Deberían dejarlo seguir trabajando para ustedes”.

Respaldo en la calle y la postura de Wagner Moura

El compromiso del ámbito cultural también incluyó la activa participación de artistas locales en multitudinarios eventos populares. Cerca de 56.000 personas se reunieron en la playa de Copacabana durante un festival por la democracia encabezado por leyendas de la música brasileña como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Djavan y Chico Buarque.

En el plano audiovisual, el actor Wagner Moura (nominado al Óscar por El agente secreto y estrella de Narcos) difundió un duro mensaje en el que acusó al espacio de la ultraderecha de actuar en favor de intereses extranjeros respecto de las reservas de minerales estratégicos del país: “Son traidores a la patria que le entregan el país en bandeja a los americanos”, aseveró.