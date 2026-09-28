Madonna arrasó, Taylor Swift hizo historia y Nirvana fue homenajeado: todos los ganadores de los MTV VMAs 2026

La música global vivió una de sus noches más esperadas con la entrega de los MTV VMAs 2026. Conducido por el rapero Snoop Dogg, el evento desplegó un imponente espectáculo pop desde su apertura, cuando Madonna encendió el escenario junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX con un vibrante popurrí de “Bring Your Love” y “Danceteria Afterhours”.

La 42.ª edición de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 vistió de gala al Peacock Theater de Los Ángeles en una noche repleta de shows deslumbrantes y momentos históricos. Con la conducción del icónico Snoop Dogg, la ceremonia consagró a Madonna como la gran ganadora de la velada tras llevarse el galardón a Artista del Año y Mejor Álbum. Por su parte, Taylor Swift rompió el récord absoluto como la artista más premiada de la historia del certamen, mientras que la legendaria banda Nirvana recibió el prestigioso trofeo Video Vanguard.

La reina del pop fue la figura indiscutida de la premiación al coronarse como Artista del Año, además de obtener los reconocimientos a Mejor Álbum por Confessions II, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Colaboración junto a Carpenter.

Taylor Swift marcó un hito histórico

La estrella estadounidense volvió a hacer historia al convertirse en la artista más galardonada en la historia de los premios MTV. Habiendo llegado empatada con Beyoncé en 30 estatuillas, Swift desempató al recibir la distinción especial Artist Director Honors por su trabajo de dirección artística detrás de cámara.

Además, Swift se adjudicó el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia” —el cual dedicó a la recordada leyenda del country Dolly Parton— y aprovechó la velada para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo “Patient Zero”, protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson.

Nirvana homenajeado y el brillo de Lisa y BTS

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el tributo a Nirvana, que recibió el reconocimiento Video Vanguard, convirtiéndose en la primera banda en más de dos décadas en obtener este galardón. “Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad”, expresó emocionado el bajista Krist Novoselic al subir al escenario.

En el plano pop y K-pop, la artista tailandesa LISA deslumbró con la presentación de “SaWaDiKa” y obtuvo el premio a Mejor Pop por su colaboración “Dream” junto a Kentaro Sakaguchi. Por su parte, el fenómeno surcoreano BTS se llevó los galardones a Mejor Grupo, Canción del Año y Mejor K-Pop por “SWIM”.

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES