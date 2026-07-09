Luto en la música: murió la legendaria cantante Bonnie Tyler a los 75 años

La icónica artista galesa, dueña de una de las voces más desgarradoras y potentes de los años 80, falleció inesperadamente en Portugal tras haber estado en coma por una cirugía de urgencia. Dejó una marca imborrable con himnos como “Total Eclipse of the Heart”.

El mundo de la música y la cultura pop está de luto. Bonnie Tyler, la inconfundible voz que cautivó a generaciones enteras con baladas desgarradoras y teatrales en la década de 1980, falleció a los 75 años en Portugal. La triste noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial publicado en su sitio web, donde se detalló que el deceso ocurrió “inesperadamente” en un hospital de la ciudad de Faro, en la región del Algarve, a raíz de complicaciones de una afección por la que venía recibiendo tratamiento.

La salud de la intérprete de “Total Eclipse of the Heart” venía siendo motivo de profunda preocupación desde el pasado mes de mayo, cuando debió ser trasladada de urgencia para someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Tras la intervención, los médicos le habían inducido un coma para favorecer su recuperación. Aunque el mes pasado se informó que había despertado y que los profesionales se mostraban “optimistas” ante una lenta mejoría, su cuadro general seguía siendo de extrema gravedad.

“La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia”, reza el doloroso comunicado de su entorno.

El nacimiento de una voz inconfundible: un grito que cambió su destino

Nacida en Gales en 1951 bajo el nombre de Gaynor Hopkins, creció en el seno de una familia humilde liderada por un minero del carbón y un ama de casa. Aunque desde pequeña sintió fascinación por el canto, su despegue definitivo al estrellato internacional estuvo marcado por un hecho fortuito y un accidente médico.

En 1977, tras someterse a una operación para extirparle nódulos en las cuerdas vocales, los médicos le recetaron un estricto reposo vocal. Sin embargo, un día la cantante gritó de rabia en medio de su recuperación, lo que alteró sus cuerdas de forma permanente y le otorgó ese tono ronco, rasgado y potente que se convirtió en su sello indiscutible y en una de las marcas registradas más valiosas de la industria musical.

El Olimpo de los 80: “Total Eclipse of the Heart” y Jim Steinman

A comienzos de los años 80, su carrera alcanzó el estatus de leyenda al unirse al productor y letrista estadounidense Jim Steinman. De esa brillante alianza nació “Total Eclipse of the Heart”, una obra maestra del rock melodramático y gótico lanzada en 1983.

El tema se convirtió en un éxito sin precedentes:

Desbancó a la mismísima “Billie Jean” de Michael Jackson en el Reino Unido.

Alcanzó el número uno en los Estados Unidos y decenas de países.

Cosechó nominaciones al premio Grammy.

Al día de hoy, acumula más de mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify, consolidándose como una de las power ballads más icónicas de la historia junto a clásicos de bandas como Journey o Foreigner.

Poco tiempo después, Tyler revalidaría su título de reina del rock dramático con otro éxito colosal: “Holding Out for a Hero”, una canción cargada de adrenalina que se volvió banda sonora de innumerables películas, series y comerciales a lo largo de las últimas cuatro décadas. Su trayectoria y aporte a la cultura británica y global fueron tan grandes que en 2022 fue condecorada oficialmente por los servicios a la música por la reina Isabel II.

Hoy el mundo despide a una intérprete irrepetible, cuya voz de fuego y melancolía seguirá sonando cada vez que un corazón busque refugio en un lento inolvidable.