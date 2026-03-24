Luto en el mundo tecnológico: murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans con tan solo 43 años

El empresario ucraniano-estadounidense, quien transformó una plataforma emergente en un imperio global valorado en miles de millones de dólares, perdió la vida tras una prolongada lucha contra una enfermedad terminal.

El mundo de los negocios digitales recibió una noticia impactante este martes tras confirmarse el fallecimiento de Leonid Radvinsky a los 43 años. El empresario ucraniano-estadounidense, quien transformó una plataforma emergente en un imperio global valorado en miles de millones de dólares, perdió la vida tras una prolongada lucha contra una enfermedad terminal. Su gestión al frente de la compañía marcó un antes y un después en la economía de los creadores de contenido, logrando cifras de facturación récord durante la última década.

La noticia fue comunicada oficialmente por un portavoz de la empresa matriz, quien detalló que Leonid Radvinsky falleció en paz luego de transitar una larga batalla contra el cáncer.

El magnate adquirió en 2018 la participación mayoritaria de Fenix International Limited, la firma con sede en Londres que controla la plataforma. Bajo su ala, el sitio experimentó un crecimiento sin precedentes, especialmente durante la pandemia, alcanzando una comunidad de más de 377 millones de usuarios y superando los 4,6 millones de creadores de contenido en todo el planeta. Solo en 2024, la compañía registró ingresos netos por 1.400 millones de dólares, consolidando su liderazgo en el mercado digital.

Más allá de su rol como accionista mayoritario, Radvinsky fue una figura central en el ecosistema de inversiones tecnológicas a través de su fondo de capital de riesgo, fundado en 2009. Su patrimonio neto, estimado en unos 3.800 millones de dólares según los últimos índices financieros, lo posicionó como uno de los hombres más influyentes del sector. Paradójicamente, el empresario fue reconocido por sus constantes actividades filantrópicas, destinando gran parte de su fortuna al apoyo de investigaciones científicas contra el cáncer y al desarrollo de proyectos de código abierto.

La desaparición física de Leonid Radvinsky dejó un interrogante sobre el futuro corporativo de la firma, que recientemente fue valorada en 5.500 millones de dólares en conversaciones de venta preliminares. Mientras la familia solicitó privacidad para atravesar este difícil momento, la industria tecnológica despidió a un estratega que supo leer las tendencias de consumo global.

El legado del empresario permanecerá ligado a la profesionalización de la distribución de contenidos digitales y al impacto económico que su plataforma generó en millones de hogares alrededor del mundo.