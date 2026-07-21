Luto en el heavy metal argentino: murió “Pato” Strunz, histórico baterista de Hermética y Malón

El legendario músico falleció a los 59 años. Fue la base rítmica de discos fundamentales del rock nacional como “Ácido Argentino” y un pilar indispensable de la escena metalera. El desgarrador mensaje de sus excompañeros.

El heavy metal nacional está de luto. Este lunes 20 de julio se confirmó el doloroso fallecimiento de Claudio “Pato Strunz” Zurita, emblemático baterista de Hermética y cofundador de Malón, a los 59 años. La triste noticia fue comunicada por sus propios compañeros de ruta a través de las redes sociales y generó una conmoción inmediata en la cultura rockera del país.

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada, Strunz comenzó su trayectoria en los años 80 con Heinkel. Sin embargo, su nombre quedó marcado a fuego en la historia de la música argentina en 1991.

El pulso rítmico de una era dorada

Hermética solía ensayar en “La Cueva”, la histórica sala de ensayo que Strunz regentaba en La Tablada. Cuando la banda decidió la desvinculación de su primer baterista, Tony Scotto, el llamado a “Pato” fue natural e inmediato.

Pocas semanas después de su incorporación, la formación integrada por Ricardo Iorio, Claudio O’Connor, Antonio Romano y Pato Strunz grabó Ácido Argentino (1991), considerado por la crítica y el público como el álbum cumbre del thrash metal sudamericano.

Con esa alineación definitiva, Hermética también editó Víctimas del Vaciamiento (1994), llenó de forma consecutiva el Estadio Obras Sanitarias y compartió escenario con gigantes internacionales de la talla de Black Sabbath, Slayer y Kiss en el festival Monsters of Rock.

La refundación con Malón y su incansable motor musical

Tras la disolución de la “H” a finales de 1994, Strunz no detuvo su marcha. Junto a O’Connor, el “Tano” Romano y Karlos Cuadrado dio vida a Malón en 1995, dejando para la posteridad obras indispensables como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.

A lo largo de los años, exploró nuevos horizontes sonoros al comandar Simbiosis (pioneros del nu metal local a fines de los 90) y más recientemente con el trío Íthaca, donde además asumió por primera vez el rol de letrista principal en el disco El peso que no pesa (2024).

En los últimos meses se encontraba recorriendo los escenarios del Gran Buenos Aires y la Capital Federal con su proyecto “Hermética x Pato Strunz” (HXPS), un espectáculo donde repasaba los grandes himnos de su carrera.

El sentido adiós de sus compañeros y colegas

Aunque hasta el momento no se emitió un parte médico oficial sobre las causas de su fallecimiento, allegados a la escena señalaron que se habría tratado de un paro cardiorrespiratorio repentino.

Desde la cuenta oficial de Malón despidieron a su histórico compañero con una imagen de los primeros años de la banda y una emotiva dedicatoria: “Q.E.P.D. PATO STRUNZ. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje”.

Por su parte, el vocalista Claudio O’Connor también compartió una fotografía junto a su amigo de décadas expresando un escueto pero sentido: “Buen viaje, compañero”.