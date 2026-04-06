Lunes fresco: ¿cuándo sube la temperatura?

Esta semana comenzó fresca en Mendoza. El tiempo irá mejorando con el correr de los días. La máxima pasará de 18 a 25 grados.

Este lunes amaneció fresco y nublado en la provincia. El cielo gris indica que la máxima no sobrepasará los 18 grados. Está situación irá cambiando con el correr de los días ya que la máxima subirá hasta llegar a los 25 grados

¿Cómo estará este lunes 06-04-2026?

Este lunes estará parcial nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Máxima: 18°C | Mínima: 12°C

Para este lunes se espera una leve brisa de viento sur, entre las 08:00 y 09:00 , hasta aproximadamente las 18:00 hs., afectando principalmente la zona Este y Sur provincial.

Amanece mayormente nublado en toda la provincia. Probabilidad de lluvias muy débiles en el Sudeste provincial durante la mañana. Se prevé una mejora lenta a partir de las 15:00 a 16:00 hs., con disminución progresiva de la nubosidad y cielo mayormente despejado hacia la tarde y noche.

Martes 07/04

Para el martes habrá una Leve brisa de viento este, afectando toda la provincia entre las 15:00 hs. y las 22:00 hs.

Cielo despejado en general en todo el llano provincial.

Temperatura promedio en el llano: máxima: 22°C.

El miércoles 08/04 sube la temperatura

El miércoles habrá leve brisa de viento este, afectando toda la provincia entre las 14 y las 22.

El cielo estará mayormente despejado durante el día. A partir de las 17 se prevé algo de seminubosidad en zona Sur y hacia la noche en zona Este. No se observan precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 23°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 9°C.

Mínima (resto de la provincia): 11°C.