Lunes de eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa más famosa del país

En una noche de muchísima adrenalina, el público mendocino fue testigo de la salida de Kennys Palacios, quien abandonó la competencia tras una semana atípica definida por una placa positiva masiva.

La gala de eliminación de Gran Hermano marcó un antes y un después en la pantalla de El 9 Televida. En una noche de muchísima adrenalina, el público mendocino fue testigo de la salida de Kennys Palacios, quien abandonó la competencia tras una semana atípica definida por una placa positiva masiva. El histórico asistente de Wanda Nara no logró cosechar el apoyo suficiente de los televidentes y se despidió de sus compañeros en medio de un clima de absoluta sorpresa.

La velada comenzó con un evento que alteró los planes de la producción: el esperado regreso de Andrea del Boca. La actriz reingresó a través de la puerta giratoria tras recibir el alta médica, lo que obligó a Santiago del Moro a acelerar los tiempos para definir la placa de siete nominados.

En esta instancia de voto positivo, donde la audiencia eligió a quién salvar, Nazareno Pompei fue el primero en asegurar su continuidad. A él le siguieron rápidamente Juanicar, Martín Rodríguez, Luana Fernández y Franco Zunino, quienes celebraron su permanencia una semana más dentro del reality.

La definición final se centró en un mano a mano de alto perfil mediático entre Kennys Palacios y Lola Tomaszeuski. A pesar de su larga trayectoria en el mundo del espectáculo y su cercanía con figuras internacionales, el estilista no pudo superar el apoyo que recibió la joven tiktoker.

El veredicto fue contundente y el peluquero cruzó la puerta de salida, convirtiéndose en el nuevo eliminado de una lista que ya integra nombres como Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani y Nick Sícaro, además de las bajas de Divina Gloria y Carmiña Masi.

Con la salida de Kennys Palacios, el juego entró en una fase de desconfianza total. La anulación de los votos previos por sospechas de complot dejó una enseñanza clara para los participantes que aún quedan en carrera: nadie tiene su lugar asegurado. El 33,3% de los votos positivos que obtuvo el peluquero frente al 66,7% de su oponente demostró que las redes sociales y el favoritismo externo jugaron un rol clave.

Ahora, la casa más famosa del país deberá reorganizarse sin una de sus figuras más pintorescas, mientras El 9 Televida continúa liderando el rating de las noches mendocinas con cada gala.