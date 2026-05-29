Luján de Cuyo cambió el reglamento de Vendimia: sueldo para la reina, proyectos obligatorios y control en redes sociales

La comuna que conduce Esteban Allasino derogó las normativas anteriores para actualizar los requisitos, deberes y el sistema de votación de las soberanas. La nueva reglamentación busca modernizar la institución y definir el rol de las representantes como embajadoras del departamento.

La Municipalidad de Luján de Cuyo aprobó un nuevo y estricto reglamento para la elección y coronación de sus representantes vendimiales. La medida fue oficializada a través del Decreto Municipal 528, impulsado por la Dirección de Cultura y refrendado por el intendente Esteban Allasino. De esta manera, quedó sin efecto la normativa vigente desde 2013 y su modificatoria del año 2024. Los mendocinos podrán conocer en detalle el impacto de estos cambios institucionales a través de la pantalla de El 9 Televida.

La actualización del esquema regulatorio alcanza tanto a las instancias distritales como a la gran elección departamental de Luján de Cuyo. Según los fundamentos del decreto, el objetivo principal es reordenar con precisión los derechos, obligaciones y responsabilidades de las jóvenes elegidas. El texto argumenta que la Vendimia constituye el patrimonio cultural inmaterial más relevante de la provincia de Mendoza.

Nuevos requisitos y exclusiones para las aspirantes

Las jóvenes que deseen postularse en sus respectivas localidades deberán cumplir con una serie de condiciones excluyentes fijadas en el Artículo 5º. El reglamento exige ser mujer, tener al menos 18 años cumplidos al momento de la inscripción y haber finalizado los estudios secundarios. Asimismo, se requiere acreditar una residencia mínima de dos años en el distrito a representar mediante el último ejemplar del DNI. Las candidatas también tendrán que presentar un certificado de aptitud física con una antigüedad no mayor a 30 días.

Una de las grandes novedades de esta normativa es la obligatoriedad de presentar un proyecto de carácter social, cultural o solidario. Esta iniciativa propia deberá ejecutarse durante el año de mandato y se convertirá en un eje clave para la evaluación del jurado. Por otra parte, las aspirantes deberán demostrar una actitud proactiva frente a la comunidad y los medios de prensa. Finalmente, se estableció una cláusula de incompatibilidad que prohíbe taxativamente la postulación de ciudadanas que hayan sido representantes distritales en años anteriores.

El nuevo sistema de votación y la fiscalización

La elección departamental dejará atrás viejos mecanismos para implementar un padrón estricto, nominal y controlado por el área de Ceremonial y Protocolo. El decreto estipula que cada una de las candidatas tendrá asignados cinco votos directos para sus familiares y amigos. Por su parte, el padrón de invitados oficiales contará con un voto por persona, el cual será de carácter personal e intransferible. El público general que asista al acto central participará del sorteo de 25 votos que supervisará la Escribanía Municipal.

Para garantizar la total transparencia del escrutinio, se instituyó una Comisión Fiscalizadora presidida por la Escribanía del municipio. Este cuerpo estará integrado además por un funcionario del Ejecutivo, un miembro del Concejo Deliberante y dos padres de las candidatas elegidos por sorteo. Para evitar conflictos de intereses, se prohibió emitir sufragios a los miembros de ballets municipales, escuelas de danza actuantes y personal de Prensa y Cultura. En caso de producirse un empate en los distritos o en el Acto Central, se utilizarán votos reservados por la Escribanía para desempatar de inmediato.

Salario mensual, rol de embajadora y control digital

El reglamento jerarquiza la figura de la Reina Departamental al otorgarle por primera vez una remuneración económica formal. La soberana máxima será designada como empleada municipal temporaria en la categoría A del escalafón de la comuna para afrontar sus gastos operativos. En contrapartida, la Virreina Departamental no recibirá un sueldo mensual, sino que percibirá un monto único fijado bajo el concepto de premio. La reina tendrá la obligación de cumplir con al menos el 80% de la agenda oficial bajo pena de sufrir descuentos.

Las elegidas serán consideradas “embajadoras simbólicas” y asumirán tareas de promoción turística, cultural y productiva, además de asistir a capacitaciones obligatorias e hitos como la Vía Blanca y el Carrusel. El decreto incorpora un capítulo ético estricto sobre la conducta y el uso de las redes sociales de las soberanas. Quedan expresamente prohibidos los comentarios, fotos o videos explícitos que resulten ofensivos para la investidura o que contengan manifestaciones discriminatorias. El incumplimiento de estas pautas o las ausencias reiteradas a actos oficiales serán causales directas de remoción del cargo de forma inmediata.

Para coordinar la compleja agenda de las jóvenes y fiscalizar el cumplimiento de sus deberes, se creó la figura de la Coordinadora de Reinas. Esta nueva autoridad trabajará en conjunto con la Dirección de Cultura, que resolverá cualquier situación no prevista en el articulado. Los mendocinos verán el debut de este reglamento en las próximas fiestas distritales que se vivirán en la próxima implementación del calendario de vendimia de Luján de Cuyo.