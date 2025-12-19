Luego de una noche de delantales negros en MasterChef Celebrity mirá quién quedó fuera de juego

Dos actrices de Casi Ángeles quedaron entre los peores platos de la noche y una se tuvo que despedir de la competencia

En la noche de este jueves 18 de diciembre, MasterChef Celebrity vivió una intensa gala de eliminación. Luego de poner a llorar a todos los participantes con emotivas cartas de parte de sus seres más entrañables se desarrolló la preparación final que dejó fuera de juego a una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Mirá de quién se trata y cómo se vivió todo en la pantalla de El 9 Televida.

Antes de dar por comenzada la competencia, cada uno de los participantes recibió un obsequio de Navidad y la carta de un ser querido. “Te morfo todo, a tus platos y a vos, Pipo. Te amo”, le escribió su novia, la bailarina Fiorella Jiménez, a Agustín “Cachete” Sierra.

“Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste, todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando. Te amo”, le escribió, a su vez, Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, y al leer el mensaje, en exfutbolista o pudo contener las lágrimas.

Otra de las participantes que más se emocionó fue La Joaqui. Conteniendo el llanto leyó el mensaje de su tío: “Aquí estoy todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, tenés un plus: sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando. Pero vos, tranquila, confía en vos misma. Sos una jugadora diferente, la que sí se cae, se levanta con más fuerzas. Como ya te dije, pase lo que pase, para mí ya ganaste”.

“Para mí, mi tío es como mi papá. Con mi papá empecé a tener un vínculo más grande, cuando tuve a mi primer bebé. Y mi padrino siempre fue la persona a la que recurrí cuando necesitaba ayuda y él se hizo cargo hasta de lo que no le correspondía. Por eso, tenemos un vínculo muy especial”, explicó la cantante.

Luego llegó el turno de cocinar para no quedar afuera de MasterChef Celebrity. Fueron ocho los famosos que compitieron para mantener un lugar en el certamen: Andy Chango, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Maxi López, Julia Calvo, “Cachete” Sierra y Emilia Attias. Tras la presentación de los platos por parte de los participantes, los chefs degustaron y determinaron que los mejores patos fueron los de Cachete Sierra y Susana Roccasalvo, quienes destacaron por su ejecución y recibieron elogios del jurado.

Por lo contrario, Emilia Attias hizo pato con zanahorias glaseadas y peras a la manteca y romero. Además, ella comentó que su plato tenía como una “ensalada fresca”, pero Betular la cruzó preguntándole quién decía que era fresca. “La ensalada tiene tallos, yo no los como”, agregó el pastelero. En tanto, Martitegui valoró la estética del plato de la modelo y actriz, pero también cuestionó la falta de salsa y la de manteca. “Mi plato está rozando la despedida”, analizó la actriz luego de la degustación, y la verdad es que no se equivocó.

Por otro lado, el pato a la naranja con puré de papas hecho por Julia Calvo quedó entre los platos menos logrados. Ella les explicó a los chefs que le puso extracto de tomate al puré por recomendación de Donato, y que por eso tenía un color distinto al habitual. De todos modos, Betular cuestionó que las naranjas de decoración en el plato aún tuviesen la parte blanca y luego le dijo a Calvo que la cebolla estaba cruda. Germán consignó que la presentación estaba bien, pero que al pato le sobraron minutos de cocción.

Es así que las dos actrices que compartieron elenco en Casi Ángeles quedaron en el mano a mano y se mostraron muy unidas. Tras la deliberación, Martitegui comunicó que quien abandonaba el ciclo, “se iba con su mejor plato hecho en Masterchef”. Donato fue el encargado de revelar que Julia se convertía en la novena eliminada del certamen.