Luck Ra se prepara para MasterChef Celebrity en El 9 Televida: el insólito desafío culinario con sus fans

Confirmado como una de las figuras estelares para la nueva temporada que conducirá Wanda Nara, el cordobés comenzó su propio “entrenamiento” a través de sus redes sociales. Invitó a su comunidad a enviarle recetas para intentar cocinarlas antes de debutar en la pantalla de El 9 Televida.

La cuenta regresiva para el ansiado regreso de MasterChef Celebrity 2026 a la pantalla de El 9 Televida ya comenzó a sentirse con fuerza. Mientras la producción avanza con la revelación paulatina de los famosos que se calzarán el delantal, uno de los primeros confirmados decidió tomar la iniciativa y empezar a competir por su cuenta.

Se trata del popular cantante cordobés Luck Ra, quien sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al lanzar una divertida convocatoria culinaria para ir calentando motores de cara al certamen de cocina más famoso de la televisión argentina.

El “desafío abierto” que volvió locos a sus fans

Lejos de esperar el inicio formal de las grabaciones tras el desenlace de Gran Hermano, el intérprete de cuarteto abrió una “cocina paralela” en sus redes sociales y les hizo una propuesta directa a sus fanáticos: les pidió que le enviaran la foto de su plato favorito para que él intentara prepararlo desde cero.

“A ver si me sale”, desafió el músico, quien rápidamente comenzó a compartir las sugerencias que le hicieron llegar. Entre las primeras peticiones aceptadas figuró una receta de pastas caseras con salsa de champiñón y carne. “La pinta la tiene”, se autocelebró el cordobés al mostrar el resultado en sus historias.

La estrategia no solo sirvió para afianzar el ida y vuelta con su público, sino también para empezar a medirse ante los imprevistos de la cocina antes de someterse al riguroso juicio del estrado en El 9 Televida.

Pasado, reencuentros y un casting estelar

El desembarco de Luck Ra en la temporada 2026 cuenta además con condimentos mediáticos de alto impacto. Cabe recordar que el artista ya tuvo un breve paso por las hornallas del programa cuando reemplazó temporalmente a su expareja, La Joaqui, en la entrega anterior. Sin embargo, en esta oportunidad asumirá el reto como participante titular de pleno derecho.

La nueva entrega de la competencia gastronómica promete romper récords de audiencia. Junto a Luck Ra, ya fueron confirmadas figuras de la talla de L-Gante (con el condimento de su vínculo cercano con la conductora Wanda Nara), Julieta Poggio, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Josefina “La China” Ansa, en una edición que reunirá a más de 20 concursantes en la pantalla de El 9 Televida.