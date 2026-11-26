Luciana Geuna se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity tras no convencer al jurado con su risotto de hongos y ojo de bife en la gala de eliminación en la pantalla de El 9 Televida. Entre lágrimas, la periodista agradeció por haberse animado a la experiencia y recibió el pedido de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana para regresar en el repechaje.

La gala de eliminación del martes 24 de noviembre en MasterChef Celebrity —el reality que se emite por El 9 Televida— dejó una despedida cargada de emoción con la salida de Luciana Geuna, luego de una prueba centrada en un plato libre con fondo oscuro de carne como ingrediente obligatorio.

Los platos destacados y la definición frente a Julieta Poggio

Durante la noche, Martín “Campi” Campilongo —con tomahawk grillado y papas al horno—, Edith Hermida —con goulash con spaetzle— y Pablo Giralt —con lomos, papas fondant y salsa de echalote— sobresalieron ante el jurado, mientras que Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth “La Negra” Vernaci también recibieron devoluciones favorables, y Pablo Migliore junto a Grego Rossello superaron las críticas y continuaron en juego.

La definición final quedó entre Luciana Geuna y Julieta Poggio, y tras deliberar, Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana coincidieron en que el risotto de hongos y ojo de bife de la periodista fue el plato más flojo de la jornada.

Las palabras del jurado y la despedida de Luciana Geuna

Al comunicar la decisión, Martitegui le dio ánimo y remarcó que un mal plato no opacaba su cocina: “Luciana, cocinás muy bien. En este caso, más que nunca, un plato te dejó afuera. Estoy seguro de que tu risotto en tu casa es mucho más rico que el que te salió hoy, así que te tenés que ir con la frente bien alta”. En un testimonio aparte, Vernaci lamentó su partida con un comentario fiel a su estilo: “Hay que desconfiar del risotto como de los novios”.

Betular destacó su entrega y le pidió que vuelva en la próxima instancia: “Sabés cocinar, lo hacés muy bien, lo hacés con amor, lo hacés con ganas. Ni hablar de tu profesionalismo en el periodismo, pero acá sos muy puntillosa. Quiero que te prepares y vuelvas al repechaje con todo, Lu, porque cocinás muy bien y un plato hoy te deja, pero que no se te vayan las ganas”. Por su parte, Maru Botana elogió su alegría diaria, y Wanda Nara valoró que haya salido de su zona de confort.

Conmovida hasta las lágrimas, Luciana Geuna agradeció a su marido y a sus hijos, recordó a quienes le decían “¡Estás loca! ¿Qué estás haciendo?” cuando aceptó el reto y cerró con un balance emotivo: “De acá me llevo de todo. Primero, que fui muy feliz, con momentos de mucha risa, de mucha felicidad. Después, eso de que mi cabeza y todo mi ser se pusieron alrededor de la comida. Pero me llevo, sobre todo, que yo me animé. Eso me llevo”.

Seguí todo lo que sucede en MasterChef Celebrity a través de la pantalla de El 9 Televida.