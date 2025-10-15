Lozano x Wanda: ¿se viene un nuevo programa en El 9 Televida?

La conductora de Cortá Por Lozano está en conversaciones para un nuevo desafío en la pantalla chica. Acá los detalles.

El nombre de Vero Lozano suena con fuerza para un nuevo proyecto que Telefe tiene pensado poner el aire en 2026, y que acá en Mendoza, se verá por El 9 Televida. Es la primera vez que la psicóloga y conductora se animaría a cambiar de formato. Si acepta, deja fuera de carrera a Wanda Nara. Conocé de qué se trata en esta nota.

Días atrás durante un móvil con LAM, la conductora reveló que tenía una nueva propuesta del canal para hacer algo que nunca había hecho, pero no quiso dar pistas.

Transcurridos algunos días, Fefe Bongiorno contó en El ejército de la mañana cuál es ese proyecto que le ofrecieron a Vero Lozano. “Vero Lozano está en charlas tempranas para posiblemente ser la próxima conductora de Bake Off“, detalló el panelista al respecto.

Y aclaró: “Está en charlas, la idea no sería dejar a Wanda sin nada, sino que ella siga en MasterChef“. “Vero fue finalista el año pasado en Bake Off y rindió muy bien”, concluyó el periodista.

Luego de la resonante crítica al Martín Fierro de Susana Giménez, Vero Lozano confirmó que tendrá a cargo un nuevo programa de televisión. ¿De qué se trata? y ¿qué pasará con Cortá Por Lozano?.

El programa que condujo Vero Lozano junto a Wanda Nara sobre Masterchef podría entenderse como una señal de lo que se viene próximamente a la pantalla de El 9 Televida. Es que Rodrigo Lussich reveló: “Le van a dar un programa con la gente que sale de Masterchef los domingos a la noche”.

Tras el anuncio, fue la propia Lozano quien manifestó de qué tratará su nuevo ciclo. La idea es que salga los domingos a la noche cuando se conozca quién es el eliminado de Masterchef Celebrity.

“Chef al diván” tendrá al último eliminado que contará las sensaciones durante el reality de cocina y tras quedar afuera por la decisión de los jurados.