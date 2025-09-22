Los zapatos “wallabee”, favoritos del street style de entretiempo

Los zapatos tipo wallabee han llegado para dominar el street style de este 2025. Confeccionados en gamuza suave y con su diseño acordonado, estos híbridos de zapato outdoor y elegante mocasín se consolidan como la opción ideal para el entretiempo de primavera-verano.

El entretiempo, esa transición entre el invierno y el verano, a menudo plantea un dilema de estilo: ¿qué calzado es lo suficientemente versátil como para adaptarse a días impredecibles, a la vez que se mantiene a la moda? La respuesta, según las principales capitales de la moda, se encuentra en un par de zapatos que fusionan comodidad y estilo: los Wallabee . Inspirados en la estética masculina, este diseño híbrido se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de influencers y fashionistas por su capacidad de combinar la funcionalidad de un zapato de senderismo con la elegancia atemporal de un mocasín. .

La versatilidad como clave de su exito

El diseño de los wallabee es su mayor fortaleza. Con su distintiva suela de crepé y su cuerpo de gamuza suave y sin costuras, este zapato ofrece una comodidad excepcional, convirtiéndolo en la opción perfecta para largas jornadas de paseo. Lo que lo diferencia de otros calzados es su versatilidad para pasar de un look a otro sin esfuerzo.

-Estilo urbano y casual: Para un look de día, los Wallabee se ven espectaculares con unos jeans rectos o un pantalón de tela. Podés combinarlos con una remera básica y un blazer para un toque más cómodo o con un abrigo de entretiempo para los días frescos.

-Toque chic: No te limites a lo casual. Estos zapatos pueden realzar un look más arreglado. Se ven perfectos con faldas midi o vestidos de corte simple, creando un contraste inesperado y muy moderno entre lo rústico y lo elegante. .

Un homenaje a la comodidad y al diseño

Los zapatos tipo wallabee no solo son una tendencia pasajera, sino que también representan un homenaje a la comodidad y la funcionalidad. Su diseño minimalista y su construcción artesanal se alejan de la ostentación y se centran en la calidad de los materiales y en la forma. La gamuza suave no solo le da una apariencia rústica, sino que también se adapta al pie con el uso, haciendo cada vez más cómodos.

La suela de crepé, que es una de sus características más reconocibles, no solo es estéticamente atractiva, sino que también ofrece una amortiguación superior, lo que los hace ideales para caminar por la ciudad. Esta combinación de materiales de alta calidad y diseño inteligente es lo que los ha posicionado como un clásico de culto, que resurge con fuerza en cada temporada.

¿Por qué son ideales para el entretiempo?

La primavera y el verano en Argentina se caracterizan por temperaturas variables. En este escenario, los wallabee son el calzado perfecto. Son lo suficientemente cerrados para proteger del viento o de una brisa fresca, pero a la vez permiten que el pie respire gracias a la gamuza. Además, su estética rústica y chic se adapta a la perfección a la paleta de colores de la temporada. . Podés elegirlos en tonos neutros como el beige, el marrón o el negro, o animarte a colores más audaces para darle un toque de personalidad a tu look .

Los zapatos tipo Wallabee son mucho más que una tendencia. Son un símbolo de un nuevo enfoque en la moda, uno que valora la comodidad, la funcionalidad y la elegancia sin esfuerzo. Su versatilidad los convierte en una inversión inteligente para cualquier guardarropa, demostrando que no tenés que sacrificar el estilo por el confort.