Los tanques turcos de El 9 Televida: ¿Qué tienen en común Amor a Cualquier Precio y Eda y Serkan?

Los diamantes turcos que conquistan al mundo entero, y que podés disfrutar en El 9 Televida.

Eda y Serkan fue el tanque turco de los mediodías de El 9 Televida en 2023, mientras que Amor a Cualquier Precio llegó a fines de 2024 y todavía se emite con un gran liderazgo en pantalla. Pero lo que ahora termina vinculado a estas dos producciones de origen turco fue un clip en donde se puede ver a las dos actrices protagonistas de tremendos sucesos televisivos de características globales: Hande Erçel y Afra Saraçoğlu. ¿De qué se trata? Acá te contamos todo sobre las protagonistas de las series más vendidas en la historia de la televisión otomana y qué más tráfico generan en redes sociales.

A Hande Erçel la conocimos acá en Mendoza, como en gran parte del mundo, a través de su personaje de Eda Yildiz en Sen Çal Kapımı. Su participación en la serie que duró dos temporadas, y el hecho de que mientras filmó la novela formó pareja con su entonces coequiper Kerem Bürsin, la consagró como uno de los nombres turcos con más llegada al extranjero. Sin embargo, todo eso se desdibujó luego del rompimiento de la pareja.

En el caso de Afra Saraçoğlu, sucedió o sucede algo un poco similar porque, al igual que su colega, ella formó pareja con quien hizo de Ferit en Yalı Çapkını, Mert Ramazan Demir. Sin embargo, la gran diferencia con la pareja de Eda y Serkan, radicó en que los protagonistas del suceso de la noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, primero que jamás blaquearon en sus redes su vínculo amoroso, de hecho al día de la fecha no se sabe si siguen juntos o no, y la otra disimilitud es que el drama que cuenta la historia de amor de los Korhan duró más en el tiempo, es más reciente, y mostró escenas más jugadas que atraparon más al joven fandom que hace que tanto la actriz que hizo de Seyran como el actor que le dio vida a Ferit sean los reyes del tráfico en los motores de búsqueda y las redes de Turquía y el mundo entero.

Más allá de esto, ahora ambas actrices comparten algo en común. Y no es sólo el hecho de haber pasado por la pantalla más vista de Mendoza, sino que las dos tienen sus nuevos proyectos en la señal aTV , y luego del lanzamiento de la presentación oficial de los contenidos de la nueva temporada que las tendrá a ambas, el video alcanzó métricas y reproducciones que nadie esperaba convirtiéndolas a las dos mujeres en las mayores y mejores embajadoras de Turquía al mundo.

Acá te dejamos el trailer para que las veas

¿Será que pronto veremos los nuevos proyectos audiovisuales de las dos? De Afra Saraçoğlu y Hande Erçel, ¿te gustaría? Mientras, disfrutá de una de ellas en la piel de Seyran. Esta noche y todas las noches al término de la Edición Central de Noticiero 9.