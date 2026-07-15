Los mejores memes de la histórica remontada de Argentina ante Inglaterra: del “Topo Gigio” de Enzo al milagro de Lautaro

La Selección dio vuelta un partido increíble en Atlanta, se metió en la gran final del Mundial 2026 y las redes sociales estallaron con el ingenio popular. Repasamos las cargadas, las cábalas y el recuerdo eterno de Diego.

¡Sufrido, épico y con el corazón en la mano! La Selección Argentina logró una remontada legendaria frente a Inglaterra en Atlanta, sellando un 2-1 inolvidable sobre la hora para meterse en la gran final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 el próximo domingo ante España, mientras que los británicos deberán conformarse con disputar el tercer puesto contra Francia.

Como no podía ser de otra manera, el folclore y la locura de los hinchas inundaron las redes sociales. Desde las durísimas patadas del primer tiempo hasta los gritos de desahogo de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, X (antes Twitter), Instagram y TikTok se llenaron de memes que ya forman parte de la historia grande de internet.

La “batalla” del primer tiempo y la amoladora de Giuliano

El partido arrancó picante desde el minuto cero. La intensidad de los ingleses para presionar y la vehemencia física de la mitad de la cancha argentina hicieron que la primera mitad pareciera más una final de Copa Libertadores de los años 80 que una semifinal mundialista.

Las redes captaron rápidamente el clima de fricción, sobre todo tras una espectacular y limpia barrida de Leandro Paredes sobre Jude Bellingham que encendió el ambiente (hubo un total de 19 faltas en el primer tiempo). En ese contexto, uno de los memes más virales apuntó risueñamente a Giuliano Simeone, el carrilero derecho que no esquiva el roce físico: los usuarios lo retrataron en el vestuario “afilando los tapones de los botines con una amoladora” durante la pausa de hidratación.

simeone cada vez que ve un ingles pic.twitter.com/GBD5KQU8La — cartonero (@flanchota) July 15, 2026

Incluso Lionel Messi se volvió viral por sus reacciones. Tras recibir una dura infracción en el arranque, la cámara lo enfocó haciéndole un tierno pero desafiante “pucherito” a un defensor inglés, lo que los internautas interpretaron como un sutil “¿Ah, sí? Mirá vos, che… sigan pegando”.

El baldazo de agua fría y la resurrección con Enzo y Lautaro

El segundo tiempo trajo el peor escenario con el gol de Anthony Gordon, que puso el 1-0 para Inglaterra y desató el festejo anticipado de los usuarios “anti-Messi” y “anti-Argentina” en las redes sociales, quienes empezaron a compartir imágenes de Cristiano Ronaldo celebrando. Sin embargo, Scaloni quemó las naves y mandó toda la carne al asador.

A los 5 minutos del ingreso de las variantes, Enzo Fernández metió un zapatazo descomunal para el 1-1. Las redes deliraron con su festejo emulando el histórico “Topo Gigio” y el indudable gesto de “sigan hablando”. Al ser jugador del Chelsea de Londres, muchos usuarios se preguntaron con humor: “¿Cómo lo van a recibir en su club la semana que viene?”.

Pero el delirio total llegó a los 90 minutos con el cabezazo de Lautaro Martínez para el 2-1 definitivo. Las redes estallaron comparando al “Toro” con un ciclista metiéndose con rueditas en el segundo palo para empujar la pelota. Al ver a Scaloni mirando al cielo tras el pitazo final, la mística de Diego Armando Maradona (quien eliminó a Inglaterra en el 86) se hizo presente: “Sos jodón, Diego”, bromearon en X junto a imágenes del Indio Solari y el Papa Francisco empujando desde el plano celestial.

Nancy Pazos en la tribuna y el “mufa” de Mick Jagger

La tribuna también tuvo sus propias perlitas para los memes. Durante la transmisión oficial, la cámara “ponchó” a una enfervorizada hincha argentina con el pelo color fuego que llamó la atención de todos: se trataba de la periodista Nancy Pazos, quien rápidamente se convirtió en tendencia por su desaforado aliento.

Por el lado británico, la transmisión mostró en los palcos a los reconocidos músicos Mick Jagger y Louis Tomlinson. Los hinchas albicelestes no tardaron en reflotar la histórica fama de “mufa” del líder de los Rolling Stones para agradecerle su presencia en el estadio de Atlanta.

La Scaloneta está otra vez donde merece estar: en la gran final de la Copa del Mundo. Viví toda la cobertura, las repercusiones del histórico triunfo y el minuto a minuto camino al duelo del domingo ante España a través de la pantalla de El 9 Televida.