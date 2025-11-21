Los hijos de los famosos revolucionaron las cocinas de MasterChef Celebrity y emocionaron hasta las lágrimas a sus padres

En una gala especial donde los hijos de los famosos se sumaron al reality las emociones se apoderaron de los famosos. Reviví los momentos más destacados de MasterChef Celebrity de la noche del jueves en El 9 Televida.

En una edición marcada por las visitas familiares que transformaron la competencia en algo mucho más íntimo, el estudio de Masterchef Celebrity se inundó de emociones en la noche del último programa que se emitió en El 9 Televida. Es que el condimento especial fue la visita de los hijos de los concursantes, quienes ingresaron al estudio para acompañarlos en un desafío que combinó ternura, caos, complicidad familiar y, claro, mucha cocina.

La consigna era personal: cocinar un plato libre, utilizando los ingredientes que los hijos de cada participante les llevaban del mercado. El desafío, más allá de la cocina, era el corazón. Así los hijos de Maxi López, Wanda Nara, el pequeño Benjamín de Valentina Cervantes y Enzo Fernández y la hija de Eugenia Tobal fueron lo que se roban el programa que se emitió este jueves a la noche en El 9 Televida.

Eugenia Tobal no pudo contener las lágrimas al dialogar con Donato de Santis. “Ella es todo para mí”, declaró con voz temblorosa, evocando el instante en que se convirtió en madre en diciembre de 2019, a sus 44 años.

El reencuentro con su hija en el estudio le tocó fibras profundas. Ante la mirada atenta del jurado, la actriz y conductora preparó un plato de arroz con verduras y papas fritas. ¿El veredicto culinario? Tal vez no alcanzó el podio del sabor, pero reveló algo indecible: “Me quedé maravillada porque no pensé que ella iba a estar tan feliz de estar acá”. Era esa felicidad infantil, luminosa y simple, la que conmovía más allá de la competencia.

El más pequeño del equipo, Benjamín Fernández, fue quien se robó todas las miradas. Su incursión al mercado desató risas por millones detrás de cámaras y hasta en las redes. El pequeño, sin pensarlo dos veces, comenzó a cargar naranjas con tal determinación, sin medir cantidades y con una energía que hizo reír tanto al jurado como al equipo de producción, así cuando Valu abrió la canasta, entendió la dimensión de la hazaña: “Tengo morrón, zanahorias, manteca, dulce de leche, harina, vino, naranjas… puedo hacer un pollo a la naranja para todo el estudio con las naranjas que agarró Benja. Cuatro kilos de naranjas hay seguro acá”, dijo entre risas.

Finalmente Valentina optó por hacer arroz con pollo con verduras. al que inevitablemente incorporó el cítrico aportado por su pequeño asistente.

Pero mientras la preparación avanzaba en el estudio, las redes sociales explotaban. La actitud de Benja se volvió viral en cuestión de minutos: usuarios de X y TikTok comenzaron a publicar memes, videos y comentarios llenos de ternura.

El que no pudo contener la emoción y las lágrimas fue Maxi López, quien mostró su costado más sensible al escuchar a sus tres hijos decir que querían que gane para que así se quede más tiempo en Argentina y así lo tengan más tiempo cerca.

¿Te vas a perder este momento? El próximo domingo no te despegués de El 9 Televida y disfrutá de MasterChef Celebrity.